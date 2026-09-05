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ഇറാൻ്റെ ഭൂഗർഭ ആണവക്കോട്ട 'പിക്ആക്‌സ്‌ മൗണ്ടൻ' തകർക്കും, യുദ്ധപ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്, പശ്ചിമേഷ്യ ഭീതിയില്‍

റാൻ്റെ അതീവ സുരക്ഷിതമായ ഭൂഗർഭ ആണവ കേന്ദ്രമായ 'പിക്ആക്സ് മൗണ്ടൻ' വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചേക്കുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

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US President Donald Trump (File/AP)
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By ANI

Published : September 5, 2026 at 7:07 AM IST

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വാഷിങ്‌ടണ്‍: ഇറാനിലെ ഭൂഗർഭ ആണവനിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന യു.എസ് മുന്നറിയിപ്പും ഇറാൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണ ഭീഷണിയും പശ്ചിമേഷ്യയെ വീണ്ടും യുദ്ധമുനമ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ്റെ അതീവ സുരക്ഷിതമായ ഭൂഗർഭ ആണവ കേന്ദ്രമായ 'പിക്ആക്സ് മൗണ്ടൻ' വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചേക്കുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാൻ്റെ സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്ക നടത്തിയ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ നിർണായക പ്രസ്താവന.

വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫീസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ട്രംപ് ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ചു. ഇറാൻ ആണവായുധം കൈക്കലാക്കുന്നത് തടയുക മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ഇറാൻ ഇനി ഒരു ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അതാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തത്. അവർ അത് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളാരും ഇവിടെ അധികകാലം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല," ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തുരങ്കങ്ങൾ തുളച്ച് കയറാൻ യു.എസ്; എന്താണ് പിക്ആക്സ് മൗണ്ടൻ?

ഇറാൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നടാൻസ് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് അതീവ സുരക്ഷിതമായ 'പിക്ആക്സ് മൗണ്ടൻ' സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മല തുരന്ന് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് വലിയ ടണൽ സംവിധാനങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഭൂഗർഭ സമുച്ചയം. സാധാരണ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെയും ബങ്കർ ബസ്റ്റർ ബോംബുകളെപ്പോലും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമാണം.

ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് അത്യാധുനിക സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ ഈ ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഇസ്രയേൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ ഇറാൻ്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും യു.എസ് ഇൻ്റലിജൻസ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായി കണ്ടാൽ വൻ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുള്ള യു.എസ് നീക്കം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.

റഡാറുകൾ തകർത്തു; ഇസ്രയേലിന് കാവലായെന്ന് ട്രംപ്

അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റും ഇന്ന് നിലനിൽക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും, ഇറാൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം യൂറോപ്യൻ-അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങൾ ആയിരുന്നേനെ എന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ്റെ അത്യാധുനിക റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ യു.എസ് സേന രണ്ടുതവണ തകർത്തതായും, വീണ്ടും റഡാറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അവ ബോംബിട്ട് തകരുന്നത് കാണാൻ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും യു.എസ് സൈനികർക്ക് നേരെയും ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് നടത്തിയ ആക്രമണശ്രമങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും റഡാറുകൾക്കും നേരെ കടുത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പരമാധികാര ലംഘനമെന്ന് ഇറാൻ; അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചടി

അമേരിക്കയുടേത് തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളുടെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും തന്ത്രപ്രധാനമല്ലാത്ത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യു.എസ് ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തക്കതായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യു.എസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ തങ്ങളുടെ സായുധ സേന പ്രതിരോധ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായും ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സൈനിക നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടെ പശ്ചിമേഷ്യ കടുത്ത യുദ്ധഭീതിയിലാണ്.

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