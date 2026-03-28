ഇറാനെ പൂട്ടാൻ ട്രംപിൻ്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി'; ആക്രമണ വിലക്ക് ഏപ്രിൽ 6 വരെ നീട്ടി
ഇറാൻ്റെ ആണവ ഭീഷണിയില് നിന്ന് സ്വതന്തമാകുമെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ട്രംപ്. യുദ്ധത്തില് ഇറാൻ്റെ ശക്തി ദുര്ബലമായെന്നും പ്രതികരണം. ദീര്ഘകാലമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഇറാൻ ഇപ്പോള് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : March 28, 2026 at 8:17 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിയൻ ഭീകരതയിൽനിന്നും ആണവ ഭീഷണിയിൽനിന്നും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉടൻ സ്വതന്ത്രമാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം. ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി എന്ന പേരിലുള്ള സൈനിക നടപടിയിലൂടെ ഇറാൻ മേഖലയിൽ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾ പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ഇത് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫ്ലോറിഡയിൽ നടന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രയോറിറ്റി ഉച്ചകോടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈന്യം അമേരിക്കയുടേതാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി പോലുള്ള നടപടികളിലൂടെ ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങൾക്ക് അറുതിവരുത്തുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ദീർഘകാലമായി മേഖലയിൽ കടുത്ത ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഇറാൻ്റെ സ്വാധീനം വലിയ തോതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അവർ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തീവ്രവാദത്തിൽനിന്നും ആണവ ഭീഷണികളിൽനിന്നും പൂർണമായി മുക്തമായ പുതിയ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വൈകാതെ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ആക്രമണ വിലക്ക് ഏപ്രിൽ ആറുവരെ നീട്ടി
അതേസമയം, നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ സജീവമായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാൻ്റെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അമേരിക്ക താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. നിലവിലെ ചർച്ചകൾ മികച്ച രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ ഊർജ നിലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ 10 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്നും ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
ഇറാൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക അഭ്യർഥന പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. 2026 ഏപ്രിൽ ആറിന് രാത്രി എട്ട് മണിവരെയാണ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ സമാധാന ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും ചില വ്യാജ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ മറിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഇറാനു നൽകിയ സമയപരിധിയും അമേരിക്ക ഏപ്രിൽ ആറുവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. കടലിടുക്ക് 48 മണിക്കൂറിനകം തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലെ വൈദ്യുതനിലയങ്ങളും ഊർജ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണമായി തകർക്കുമെന്നായിരുന്നു മുമ്പ് അമേരിക്ക നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഏഴ് ദിവസത്തെ സാവകാശം അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് 10 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു.
ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ്. കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുന്നത് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വില വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ എണ്ണ വിപണിക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഒപ്പം പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അയവുവരാനും ഈ ചർച്ചകൾ സഹായകമാകും.
