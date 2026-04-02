ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കണം; സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടി ട്രംപ്

ഖാമേനിയുടെ മരണത്തോടെ ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റമുണ്ടായെന്ന് ട്രംപ്. അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നീക്കം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ. വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 10:03 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ ഉപരോധിച്ച ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തയാറാകണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഈ സുപ്രധാന ജലപാതയ്ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഭാരം അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളും പങ്കിടേണ്ടതുണ്ട്. മേഖലയിൽ അമേരിക്ക സൈനിക നീക്കം തുടരുകയാണെന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കടലിടുക്കിലെത്തി അത് സംരക്ഷിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ പ്രധാന എണ്ണപ്പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു നിർദേശം.

സൈനിക നീക്കം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ

തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്താണ് അമേരിക്കയെന്നും ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ ശക്തിയും മികവും കണ്ട് ലോകത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലുമാകുന്നില്ല. ഇസ്രയേൽ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, യുഎഇ, ബഹ്‌റൈൻ തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്.

ഈ രാജ്യങ്ങളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവരെ ഒരു തരത്തിലും പരാജയപ്പെടാൻ അമേരിക്ക അനുവദിക്കില്ല. മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും ഭാവിക്കായുള്ള യഥാർഥ നിക്ഷേപമാണ് ഈ പോരാട്ടമെന്നും അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശേഷി ലോകം അദ്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റം

ടെഹ്‌റാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടയാൻ സൈനിക നടപടി അനിവാര്യമാണ്. ഭരണമാറ്റം അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ മരണത്തോടെ അവിടെ ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു നയതന്ത്ര കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ നോട്ടം മറ്റ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലായിരിക്കും. അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇറാനുനേരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തും.

ഇറാൻ്റെ എല്ലാ വൈദ്യുതി ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒരേസമയം ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്ക സജ്ജമാണ്. അമേരിക്കൻ സൈന്യം അവരെ പഴയ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുമെന്നും ട്രംപ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആണവായുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇറാനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഇത്തരമൊരു ലക്ഷ്യത്തിനായി സജീവമായി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് വിരുദ്ധമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശവാദം.

ഇന്ധന വിലയിലെ വർധന

യുദ്ധം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. അടുത്തിടെ അമേരിക്കയിൽ പെട്രോൾ വിലയിലുണ്ടായ വർധന പല പൗരന്മാരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ധനവിലയിൽ 25 ശതമാനത്തിലധികം വർധനയാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത്. വാണിജ്യ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ഭ്രാന്തമായ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ഈ ഹ്രസ്വകാല വിലവർധന. അമേരിക്കയ്ക്കും ലോകത്തിനും ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന ദുഷ്ടമായ ഭീഷണികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വക്കിലാണ് യുഎസ്. അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പാതയിലാണ് സൈന്യമെന്നും ഇറാന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

