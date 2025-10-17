ETV Bharat / international

"ഗാസയിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ തുടർന്നാൽ അകത്ത് കയറി തീര്‍ക്കും"; ഹമാസിന് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

ഹമാസ് നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളോട് തനിക്ക് പരിമിതമായ ക്ഷമ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

President Donald Trump speaks during an event in the Oval Office at the White House, (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടണ്‍: ഹമാസിന് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ്‌ ട്രംപ്. ഗാസയിൽ ആഭ്യന്തര രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ അവിടെപ്പോയി കൊല്ലുകയല്ലാതെ തങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റ്‌ മാര്‍ഗമില്ലെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇസ്രയേലുമായുള്ള വെടിനിർത്തലും ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കരാറും പ്രാബല്യത്തിന് വന്നതിന് പിന്നാലെ ഗാസ മുനമ്പിൽ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഹമാസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.

എന്നാല്‍ ഗാസയിലേക്ക് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തെ അയക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "അത് ഞങ്ങളായിരിക്കില്ല," ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആളുകളുണ്ട്. അവര്‍ അകത്തേക്ക് കടക്കും, അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കും, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ"- ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇസ്രയേലിനെക്കുറിച്ചാണോ താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

അതേസമയം ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളും സർക്കാരിതര സംഘടനകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 200 സൈനികരെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഗാസയില്‍ ഹമാസ് നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളോട് തനിക്ക് പരിമിതമായ ക്ഷമ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഗാസയിൽ എതിര്‍ സംഘങ്ങളെ ഹമാസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്ന ആദ്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ട്രംപ് തള്ളിയിരുന്നു. ഹമാസ് "വളരെ മോശമായ രണ്ട് സംഘങ്ങളെ" ഇല്ലാതാക്കിയെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം.

അതേസമയം ട്രംപ് അവതരിപ്പിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ എല്ലാ ബന്ദികളെയും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കൈമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മരിച്ച ബന്ദികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഹമാസ് പങ്കുവയ്‌ക്കണമെന്നും എത്രയും വേഗം അവരെ കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചു. വെടിനിർത്തൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചതായും ബന്ദികളുടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ കൈമാറിയതായും ഹമാസിൻ്റെ സായുധ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാസയിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഹമാസ് നയിക്കുന്ന സംഘമാണ് രാജ്യത്ത് പൊതു സുരക്ഷ നിലനിർത്തിയത്, അതോടൊപ്പം കടുത്ത നടപടികളും ഇവർ സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി ഗാസയുടെ വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഹമാസ് സുരക്ഷാ സേനയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളും ഇസ്രയേലിൻ്റെ കീഴിലായി.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ചില ഹമാസ് വിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തരായ പ്രാദേശിക കുടുംബങ്ങളും സായുധ സംഘങ്ങളും ഗാസയ്‌ക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞു. ഇവർ മാനുഷിക സഹായം തട്ടിയെടുത്തത് ഗാസയെ പട്ടിണിയിലാക്കി.

ഹമാസ് തടവിലാക്കിയിരുന്ന മരിച്ച ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രോഷാകുലരാണ്. വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി 28 മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകാമെന്ന് ഹമാസ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ ആഴ്‌ച ആദ്യം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട 20 ജീവനുള്ള ബന്ദികളെ കൂടി ഇത് ബാധിച്ചു.

