'വെടിനിർത്തൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഉന്മൂലനം'; ഹമാസിന് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

ഗാസയിലെ ആക്രമണങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഇറാനിൽ നിന്നുള്‍പ്പെടെയുള്ള പിന്തുണ ഹമാസിന് കുറഞ്ഞതായി യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

HAMAS ISRAEL HAMAS CONFLICT CEASE FIRE DONALD TRUMP
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 8:38 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടണ്‍: ഹമാസിന് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ്‌ പറഞ്ഞു. ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം ഇറാനിൽ നിന്ന് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അവര്‍ക്ക് കാര്യമായ ബാഹ്യ പിന്തുണയില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

'അവർ അകത്ത് കയറി നിരവധി ആളുകളെ കൊന്നു. അവർ അക്രമാസക്തരായ ആളുകളാണ്. ഹമാസ് വളരെ അക്രമാസക്തരാണ്. അവർക്ക് ഇനി ആരുടേയും പിന്തുണ ലഭിക്കില്ല. അവർ നല്ലവരായിരിക്കണം. നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉന്മൂലം ചെയ്യും' - ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഇതിനായി യുഎസ്‌ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചക്കിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.

നിർണായക ധാതുക്കളും പ്രതിരോധ സഹകരണവും സംബന്ധിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ കരാറിൽ ഇരു നേതാക്കളും ഒപ്പു വെക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഹമാസ്‌ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി വ്യോമാക്രമണ പരമ്പര നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പുനസ്ഥാപിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈറ്റ്‌ഹൗസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും ട്രംപിൻ്റെ മരുമകൻ ജാരെഡ് കുഷ്‌നറും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഹമാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡസൻ കണക്കിന് പ്രദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന അറിയിച്ചു. ആയുധ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഫയറിങ് പൊസിഷനുകൾ, തീവ്രവാദ സെല്ലുകൾ ഉൾപ്പടെ 6 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്‌തിയുള്ള ഭൂഗർഭ തുരങ്കങ്ങൾ വരെ ഇതിൽപ്പെടുന്നു.

തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സേനയ്‌ക്ക് എതിരായി ഹമാസ് ടാങ്ക് വിരുദ്ധ മിസൈലും വെടിവെപ്പും നടത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം ഒക്‌ടോബർ 10 ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ശേഷം 97 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 230 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ഗാസ മീഡിയ ഓഫിസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ടെലഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത പ്രസ്‌താനയില്‍ ഒക്‌ടോബറിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം 80 തവണ അതിർത്തി ലംഘനം നടത്തിയതായും ഗാസ മീഡിയ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെയും അന്താരാഷ്‌ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിൻ്റെയും 'നഗ്നവും വ്യക്തവുമായ ലംഘനം'എന്നാണ് ഇവയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം

ഗാസയിലെ ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതനുസരിച്ച്, ഗാസ മുനമ്പിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഞായറാഴ്‌ച നടത്തിയ വെടിനിർത്തലിൽ കുറഞ്ഞത് 42 പലസ്‌തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണമായിരുന്നുവിത്.

TAGGED:

ISRAEL HAMAS CONFLICT
DONALD TRUMP
LATEST NEWS IN MALAYALAM
ഹമാസ് ഇസ്രയേല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍
TRUMP WARNS HAMAS

