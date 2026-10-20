'യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭാവി അപകടത്തിൽ, കുടിയേറ്റക്കാരെ നാടുകടത്തി അതിര്ത്തികള് അടയ്ക്കണം': ട്രംപ്
ഫ്രാൻസിലും ഇറ്റലിയിലും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ കുടിയേറ്റമാണെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.
By ANI
Published : October 20, 2026 at 7:30 AM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി: യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയും രാജ്യത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും അക്രമങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നവരെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാവി തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഫ്രാൻസിലും ഇറ്റലിയിലും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ കുടിയേറ്റമാണെന്ന് ആരോപിച്ച ട്രംപ്, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിനോട് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് തന്നെ അതിർത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി.
വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് യൂറോപ്പിൻ്റെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്. കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പരമാധികാരവും നിലവിലെ സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം. ഫ്രാൻസിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം ദുഃഖകരമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തോടും അവിടത്തെ ജനങ്ങളോടും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തോടും ബഹുമാനമില്ലാത്തവരുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഉന്നയിച്ചു.
മാക്രോണിനോട് അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു
ഫ്രാൻസിലെ അക്രമസംഭവങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണം കുടിയേറ്റമാണെന്ന് ട്രംപ് വിമർശിച്ചു. സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റ് ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളോ അല്ല രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങൾ പരാമർശിച്ച ട്രംപ്, ഫ്രാൻസ് അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് താൻ ആദ്യം തന്നെ നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആളുകൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനം.
“അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ,” എന്ന് മാക്രോണിനോട് താൻ നേരത്തേ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തൻ്റെ പഴയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. പാരിസ് സമീപഭാവിയിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള നഗരമായി മാറുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശവും ട്രംപ് നടത്തി. ഫ്രാൻസിന് ഊർജ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടെന്ന് ട്രംപ് സമ്മതിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരതയുടെ പ്രധാന കാരണമായി അദ്ദേഹം കുടിയേറ്റത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അമേരിക്ക അതിർത്തികൾ അടച്ചപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് അത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതിർത്തികൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് അവസാനിക്കും
അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിന് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. “യൂറോപ്പ് അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയും കുറ്റവാളികളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് അവസാനിക്കും” എന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. രാജ്യങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരെയും അവിടത്തെ ജനങ്ങളോടും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തോടും വിരോധം പുലർത്തുന്നവരെയും പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.
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ഫ്രാൻസിലും ഇറ്റലിയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും പരാമർശിച്ച ട്രംപ്, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് കുടിയേറ്റമാണ് കാരണമാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കലാസൃഷ്ടികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്തോടുള്ള ബഹുമാനമില്ലായ്മയുടെ തെളിവാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം.
ബോർഡോയിൽ അക്രമത്തിന് പിന്നാലെ രാത്രി കർഫ്യൂ; 120 പേർ അറസ്റ്റിൽ
ഫ്രാൻസിലെ ബോർഡോ നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിലുണ്ടായ വ്യാപക അക്രമത്തിനും കൊള്ളയ്ക്കും പിന്നാലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് രാത്രി കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി. നഗരമധ്യത്തിലെ വ്യാപാര മേഖലകളിൽ കടകൾ തകർക്കുകയും സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നടപടി. ഗിരോണ്ട്, നുവെൽ-അക്വിറ്റെയ്ൻ മേഖലകളില് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഉത്തരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 20 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഒക്ടോബർ 26 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെയാണ് കർഫ്യൂ. 18 വയസിന് താഴെയുള്ളവർ രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 7 മണിവരെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെയോ നിയമപരമായ ബന്ധ്വത്വം ഉള്ളവരുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇളവുണ്ടാകും. ഒക്ടോബർ 17ന് നടന്ന അക്രമസംഭവങ്ങളെ അധികൃതർ അസാധാരണമായ അക്രമമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് കലാപകാരികൾ നഗരത്തിലെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതായും കടകളുടെ ചില്ലുകൾ തകർക്കുകയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏകദേശം 400 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സേനാംഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ജലപീരങ്കികളും രണ്ട് കവചിത വാഹനങ്ങളും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിച്ചു. ശനി, ഞായര് ദിവസങ്ങളില് ഏകദേശം 120 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റൂ സെയ്ൻ്റ്-കാതറീൻ, റൂ ദെ ല പോർട്ട്-ദിജോ, കൂർ ദെ ലെന്താൻദാൻസ്, പ്രൊമെനാദ് സെയ്ൻ്റ്-കാതറീൻ, പ്ലാസ് സെയ്ൻ്റ്-പ്രൊജെ, പ്ലാസ് ദു ജനറൽ-സറൈൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കർഫ്യൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാകുന്നത്.
വ്യാപാരികൾക്ക് നേരിട്ട നാശനഷ്ടങ്ങളെ അപലപിച്ച പ്രിഫെക്ട് സോഫി ബ്രോക്കാസ്, കടയുടമകൾക്ക് സംഭവിച്ചതിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നഷ്ടം നേരിട്ട വ്യാപാരികളുമായി ചേർന്ന് പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള അനുമതിയല്ലെന്നും ബ്രോക്കാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബോർഡോ മേയർ തോമസ് കസനേവിൻ്റെയും പ്രാദേശിക വ്യാപാര സംഘടനകളുടെയും കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. അക്രമത്തിൽ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുനരധിവാസ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നഗരസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ഇന്ന് സംയുക്ത യോഗം നടത്താനും അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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