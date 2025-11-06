"അല്ലെങ്കില് വേണ്ട, കുറച്ചു പണം കൊടുക്കാം", മംദാനിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ട്രംപ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, മാർക്സിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ആഗോളവാദികൾ എന്നിവർക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നും മംദാനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് എന്നും ട്രംപ് അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Published : November 6, 2025 at 8:42 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: സൊഹ്റാൻ മംദാനി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിനുള്ള ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന ഭീഷണി മയപ്പെടുത്തി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ന്യൂയോർക്കിന് പരിമിതമായ ഫെഡറൽ പിന്തുണ നൽകാനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നിലപാട്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, മാർക്സിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ആഗോളവാദികൾ എന്നിവർക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നും അവർ ദുരന്തം മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നും വിമർശിച്ച ശേഷമാണ് അൽപം സഹായം നൽകുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ മംദാനിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ച ട്രംപ്, ന്യൂയോര്ക്കില് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചാല് ഒരു രൂപ പോലും തൻ്റെ ഭരണകൂടം നല്കില്ലെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോള് തൻ്റെ തീരുമാനത്തില് മാറ്റം വരുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്.
''കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, മാർക്സിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ആഗോളവാദികൾ എന്നിവർക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ അവസരം ലഭിച്ചു. അവർ ദുരന്തം മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. നമ്മള് അത് കാണാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കും. ന്യൂയോർക്ക് വിജയിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അൽപ്പം സഹായിക്കും'' - മിയാമിയിൽ നടന്ന അമേരിക്ക ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
മംദാനി വിജയിച്ചാൽ ന്യൂയോർക്കിന് ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ് നൽകില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ട്രംപിൻ്റെ ഈ ഭീഷണി വലിയ രീതിയിൽ മംദാനിയ്ക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സൊഹ്റാൻ മംദാനി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതോടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഇടതുപക്ഷ ചായ്വിനെ വീണ്ടും വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്.
മംദാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിന് "പൂർണവും പരിപൂർണവുമായ ദുരന്തം" നേരിടേണ്ടിവരും. മംദാനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് എന്നും ട്രംപ് അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ചു.
"കോൺഗ്രഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ അമേരിക്കയോട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്നലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ ഒരു പാർട്ടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരത്തിൻ്റെ മേയറായി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ നിയമിച്ചു. ഓർക്കുക, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഒരിക്കലും തെരഞ്ഞെടുക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇപ്പോള് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ഒഴിവാക്കി പകരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു'' - ട്രംപ് പ്രസംഗിച്ചു.
അതേസമയം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ വിജയിച്ച ഒരു ന്യൂയോര്ക്ക് മേയര് സ്ഥാനാർഥിക്കും ലഭിക്കാത്തത്ര വോട്ടുകളാണ് മംദാനിയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 948,202 വോട്ടുകൾ (50.6 ശതമാനം) നേടിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 50 വർഷത്തിനിടയിലെ ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണത്തെ മത്സരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മംദാനി 50.6 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ, എതിർ സ്ഥാനാർഥി ക്യൂമോ 41.7 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി പിന്നിലാവുകയായിരുന്നു.
'ട്രൈസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി' എന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നന്ദി പ്രകടനത്തിൽ മംമാദി പ്രസംഗിച്ചത്. കൺഫെറ്റിയിലെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ പെയ്ത മഴയിൽ നിന്നാണ് മംദാനി തൻ്റെ നിലപാടുകള് വീണ്ടും ഉച്ചത്തിൽ ആവർത്തിച്ചത്.
''ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം വരുന്നു. പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് നാം കാലെടുത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ, ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, വളരെക്കാലം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും. അതാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ കണ്ടത്.'' - മംദാനി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനായിരുന്നു അമേരിക്ക സാക്ഷ്യം വിഹച്ചത്. 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ ഇത്തവണ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ന്യൂയോർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
