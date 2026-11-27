ഇറാന് കരാറിന് അവസരം നൽകുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്; യുദ്ധാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലെന്ന് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി
അമേരിക്ക സൗഹാർദപരമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാനും കരാറിലെത്താനുമായി ഇറാന് എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ്
By ANI
Published : November 27, 2026 at 9:47 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക വിജയത്തിന് തൊട്ടരികിലാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കൂടുതൽ ജീവഹാനി ഒഴിവാക്കാൻ കരാറിലെത്തുന്നതിനായി ടെഹ്റാന് അവസരം നൽകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച ഫ്ലോറിഡയിലെ മാർ എ ലാഗോ വസതിയിൽനിന്ന് പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപിനൊപ്പം യുഎസ് സൈനികരുമായി നടത്തിയ താങ്ക്സ്ഗിവിങ് സംഭാഷണത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന.
ഇറാനിലെ വിജയം എപ്പോൾ വേണമെന്നത് തൻ്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക സൗഹാർദപരമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാനും കരാറിലെത്താനുമായി ഇറാന് എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഈ അവസരം ഇറാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് ഉറപ്പില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറാൻ കരാറിന് തയാറാകാത്തതെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ
അതേസമയം, ബാഹ്യസമ്മർദങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇറാൻ്റെ അടിയന്തര മുൻഗണനയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർനയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശത്രുക്കൾ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ രാജ്യത്തെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും വ്യാപാര പാതകൾ തുറന്നിടാനും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, പ്രത്യേകിച്ച് അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ രാപകൽ അധ്വാനിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റെല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനെ വളയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ശത്രുക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അരാഗ്ചി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചർച്ചകളും ഖത്തർ, പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥതയും
നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ടെഹ്റാൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അത് വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന് മേൽ ശത്രുക്കൾ അടിച്ചേൽപിക്കുന്ന ഉപരോധങ്ങളെയും സമ്മർദങ്ങളെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ചർച്ചകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ സംവിധാനമുണ്ടെന്നും സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഖത്തറും പാകിസ്ഥാനും നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സജീവമായി തുടരുന്നതായി അരാഗ്ചി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കൈമാറുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണെന്നും പരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം
ഷഹ്റാര ന്യൂസിന് നൽകിയ മറ്റൊരു അഭിമുഖം ടെലഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെതിരെ അരാഗ്ചി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. യുദ്ധാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും അതിൻ്റെ പഴി ഇറാൻ്റെ മേൽ ചുമത്താനും സിയോണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാത്തരം നുണകളും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന വിചിത്രമായ പ്രസ്താവനകളും വലിയ അവകാശവാദങ്ങളുമാണ് അവർ ദിവസവും നടത്തുന്നത്. അമേരിക്കയെ വീണ്ടും ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാനാണ് സിയോണിസ്റ്റുകൾ ഇത്തരത്തിൽ യുദ്ധാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതെന്നും അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെ നടന്ന യുഎസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അമേരിക്കൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ വളരുന്ന അവബോധമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് അരാഗ്ചി അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ താത്പര്യങ്ങളേക്കാൾ സിയോണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ ജനത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ലെന്നും അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽതന്നെ ഈ വിഷയം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പോലും ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സിയോണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും നയങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊതുവായി ഒരു വ്യത്യാസവും ഇറാൻ കാണുന്നില്ലെന്ന് അരാഗ്ചി ആവർത്തിച്ചു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇറാൻ പൂർണമായും സജ്ജമാണെന്നും എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം നയതന്ത്രത്തിനും രാജ്യം തയാറാണ്. ഇറാൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും മാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നയതന്ത്ര പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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വാഷിങ്ടണിൽനിന്നും ടെഹ്റാനിൽനിന്നും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ. ചർച്ചകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം യുഎസ് വിജയം അടുത്തെത്തിയെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, നയതന്ത്ര സന്നദ്ധതയോടൊപ്പം സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പാണ് അരാഗ്ചി ആവർത്തിക്കുന്നത്.
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