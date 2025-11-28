വൈറ്റ് ഹൗസ് പരിസരത്തെ വെടിവയ്പ്പ്; 19 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഗ്രീൻ കാർഡുകളില് കർശന പുനഃപരിശോധന, നിർദേശവുമായി ട്രംപ്
പുതിയ നയ മാർഗ നിർദേശം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് യുഎസ് പൗരത്വ കുടിയേറ്റ സേവന ഡയറക്ടർ ജോസഫ് എഡ്ലോ പറഞ്ഞു.
Published : November 28, 2025 at 10:58 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപമുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 'ആശങ്കയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ' നിന്നുള്ള ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉടമകളെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ആശങ്കയുള്ള 19 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരിലാണ് കര്ശന പുനഃപരിശോധന നടത്തുന്നത്. അഫ്ഗാന് പൗരൻ രണ്ട് നാഷണൽ ഗാർഡ് സർവീസ് അംഗങ്ങളെ വെടിവച്ചുകൊന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് അമേരിക്ക പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഓരോ വിദേശിക്കും നല്കിയ ഗ്രീൻ കാര്ഡുകള് കര്ശനമായി പുനഃപരിശോധനിക്കാനാണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് നിര്ദേശിച്ചതെന്ന് യുഎസ് പൗരത്വ കുടിയേറ്റ സേവന (യുഎസ്സിഐഎസ്) ഡയറക്ടർ ജോസഫ് എഡ്ലോയാണ് അറിയിച്ചത്. "ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അമേരിക്കൻ ജനതയുടെയും സംരക്ഷണം പരമപ്രധാനമായി തുടരുന്നു. മുൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അശ്രദ്ധമായ പുനരധിവാസ നയങ്ങളുടെ ഫലം അമേരിക്കൻ ജനത വഹിക്കില്ലെന്നും എഡ്ലോ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
നയ മാർഗ നിർദേശം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ജോസഫ് എഡ്ലോ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ 2025 നവംബർ 27-നോ അതിനുശേഷമോ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്തതോ ഫയൽ ചെയ്തതോ ആയ അപേക്ഷകള്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"എല്ലാ വിദേശികളെയും പരമാവധി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം. അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും എന്തിനാണ് വന്നതെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തല് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബൈഡൻ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അടിസ്ഥാന പരിശോധനയും സ്ക്രീനിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പൊളിച്ചുമാറ്റി. അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയെക്കാൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുനരധിവാസത്തിന് മുൻഗണന നൽകി" -എഡ്ലോ പറഞ്ഞു.
ബുധനാഴ്ചയാണ് യുഎസ് ആർമി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സാറാ ബെക്സ്ട്രോം (20), യുഎസ് എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റാഫ് സാർജൻ്റ് ആൻഡ്രൂ വോൾഫ് (24) എന്നിവരെ അഫ്ഗാന് പൗരനായ റഹ്മാനുള്ള ലകൻവാൾ വെടിവച്ചു കൊന്നത്. വെടിവയ്പ്പിനെത്തുടർന്ന് അപകടസാധ്യതയുള്ള 19 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാൻ യുഎസ്സിഐഎസ് നിര്ദേശിച്ചു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമർ, ബുറുണ്ടി, ചാഡ്, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ, ക്യൂബ, ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ, എറിത്രിയ, ഹെയ്തി, ഇറാൻ, ലാവോസ്, ലിബിയ, സിയറ ലിയോൺ, സൊമാലിയ, സുഡാൻ, ടോഗോ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, വെനസ്വേല, യെമൻ എന്നിവയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ. ഈ വർഷം ജൂണിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച യാത്രാ വിലക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ്.
വിദേശ ഭീകരരിൽ നിന്നും മറ്റ് ദേശീയ സുരക്ഷാ, പൊതു സുരക്ഷാ ഭീഷണികളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിദേശ പൗരന്മാരുടെ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ പൗരന്മാരുടെ യുഎസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുകയും പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ കുടിയേറ്റക്കാർക്കും കുടിയേറ്റക്കാർ അല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ബാധകമായിരുന്നു.
2021 ഓഗസ്റ്റിലെ താലിബാൻ അധിനിവേശത്തിനുശേഷം അമേരിക്കയില് നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്കായി 'ഓപ്പറേഷൻ അലൈസ് വെൽക്കം' ഇമിഗ്രേഷന് പദ്ധതി മുന് പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡന് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് 29 കാരിയായ ലകൻവാൾ യുഎസിൽ എത്തിയത്. ട്രംപ് ഭരണകൂടം അധികാരമേറ്റ ആദ്യ വർഷത്തിൽ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥി പുനരധിവാസവും പൗരന്മാരുടെ പ്രവേശനവും നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് പുതിയ മാര്ഗ നിര്ദേശം വന്നതെന്ന് യുഎസ്സിഐഎസ് പറഞ്ഞു.
