വീണ്ടും ട്രംപ് - പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ച: തീരുമാനം സെലൻസ്കിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകള് മുൻപ് തീരുമാനം, ടോമാഹോക്ക് വിഷയം നിർണായകം
ഫോണിലൂടെ ദീര്ഘനേരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇരു നേതാക്കളും വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നത്.
Published : October 17, 2025 at 11:34 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കൊരുങ്ങി വ്ളോഡിമിർ പുടിനും ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും. ഇത്തവണ ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ വച്ചാണ് നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുക. ഇരു നേതാക്കളും ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്.
പുട്ടിനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ കാര്യമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടായതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ സമാധാനവും റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമാണ് ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങള്. അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പുടിനുമായി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. "ഇന്നത്തെ നടന്ന ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള ഈ 'അപമാനകരമായ' യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് അറിയാൻ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും'' - ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ട്രംപ് കുറിച്ചു.
ഗാസയിൽ സമാധാനക്കരാർ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പുട്ടിൻ തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാനം യുക്രെയ്ൻ–റഷ്യ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ചർച്ചകള് സഹായകമാകുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ ശത്രുവിന് 1,000 മൈൽ (1,600 കിലോമീറ്റർ) ദൂരപരിധിയുള്ള ടോമാഹോക്ക് മിസൈലുകൾ നൽകാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം പുടിന് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യുക്രെയ്ന് ടോമാഹോക്ക് മിസൈലുകൾ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം സെലൻസ്കി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വച്ചേക്കും. അതിനാൽ തന്നെ പുടിൻ്റെ ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ടോമാഹോക്ക് മിസൈലുകൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകള്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ യുക്രെയിന് മിസൈൽ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. അമേരിക്കയ്ക്ക് ആയുധങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം പുടിൻ-ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചയെ പുടിൻ്റെ ഉന്നത സഹായി യൂറി ഉഷാക്കോവ് പ്രശംസിച്ചു. എന്നാൽ ടോമാഹോക്കുകൾ യുക്രെയിന് നൽകുന്നത് സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യതകളെ മാറ്റുന്നതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പുടിനുമേൽ സമ്മർദം ശക്തമാക്കണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളോഡിമർ സെലൻസ്കി നേരത്തെ ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ ഇരുനേതാക്കളും ഓഗസ്റ്റ് 15ന് അലാസ്ക്കയിൽ വച്ചും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നായിരുന്നു അന്ന് ട്രംപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ചർച്ചയിൽ ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്.
