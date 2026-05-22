പോളണ്ടിലേക്ക് 5,000 സൈനികരെ കൂടി അയക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക; കരോൾ നവറോക്കിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം
അടുത്തിടെ പോളണ്ടിലേക്ക് പുതിയ 4,000 യു.എസ് സൈനികരെ വിന്യസിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പെൻ്റഗൺ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വലത് അനുകൂലിയായ കരോൾ നവറോക്കിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നിലപാടിൽ മയം വരുത്തുകയായിരുന്നു.
By ANI
Published : May 22, 2026 at 7:32 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പോളണ്ടിലേക്ക് 5,000 സൈനികരെ കൂടി അയക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുത്ത കരോൾ നവറോക്കിയുടെ വിജയത്തിൽ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനം. ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ കരോൾ നവറോക്കി നന്ദി അറിയിച്ചു.
ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നന്ദി! പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ജെ. ട്രംപ്, എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് കുറിപ്പ്. എന്നാൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് അമേരിക്ക ഇതേപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് അമ്പരന്നുപോയെന്നും നാറ്റോ പ്രതിനിധി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്കമാക്കി. നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന 4,000 സൈനികരുടെ വിന്യാസം റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അമേരിക്ക പോളണ്ടിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം.
STATEMENT:— Sean Parnell (@SeanParnellASW) May 19, 2026
The Department of War has reduced the total number of Brigade Combat Teams (BCTs) assigned to Europe from four to three. This returns us to the levels of BCTs in Europe in 2021. This decision was the result of a comprehensive, multilayered process focused on U.S.…
അതേസമയം നിലവിലെ തീരുമാനം യൂറോപ്പിലെ യുഎസ് സേനാ നിലപാടിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ തീരുമാനമാണ് എന്നാണ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് യുദ്ധ സെക്രട്ടറിയുടെ സഹായിയും പെൻ്റഗൺ ചീഫ് വക്താവുമായ സീൻ പാർനെൽ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചത്.
"പോളണ്ടിലേക്ക് യുഎസ് സേനയെ വിന്യസിക്കുന്നതിൽ താൽക്കാലിക കാലതാമസം വരുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ യൂറോപ്പിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൊത്തം ബ്രിഗേഡ് കോംബാറ്റ് ടീമുകളുടെ (ബിസിടി) എണ്ണം നാലിൽ നിന്ന് മൂന്നായി കുറച്ചു. ഇത് 2021 ൽ യൂറോപ്പിലെ ബിസിടികളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഒരു മാതൃകാ യുഎസ് സഖ്യകക്ഷിയായി പോളണ്ട് തുടരും," എന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പോളിഷ്-അമേരിക്കൻ ബന്ധങ്ങൾ നാറ്റോയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ, നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.
അമേരിക്കയും പോളണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രധാനമായും പ്രതിരോധം, സാമ്പത്തിക സഹകരണം, നാറ്റോ സഖ്യം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യൂറോപ്പിലെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന പങ്കാളികളിലൊന്നാണ് പോളണ്ട്. നിലവിൽ ഏകദേശം 10,000-ത്തോളം യു.എസ് സൈനികർ പോളണ്ടിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ പോളണ്ടിലേക്ക് പുതിയ 4,000 യു.എസ് സൈനികരെ വിന്യസിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പെൻ്റഗൺ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വലത് അനുകൂലിയായ കരോൾ നവറോക്കിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നിലപാടിൽ മയം വരുത്തുകയായിരുന്നു. പോളണ്ടിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ആർമർഡ് ബ്രിഗേഡ് കോംബാറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഉപയൂണിറ്റുകളും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതിലാണ്.
കോംബാറ്റ് ഏവിയേഷൻ ബ്രിഗേഡ്, റെഡ്സിക്കോവോയിലെ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം, പോവിഡ്സിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെയും വെടിമരുന്ന് ഡിപ്പോകളുടെയും വിപുലീകരണം, യുഎസ് ആർമി കോർപ്സ് ഫോർവേഡ് കമാൻഡ് സ്ഥാപിക്കൽ, എന്നിവ സമുദ്ര സഖ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഉള്പ്പെടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
