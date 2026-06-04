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ജി7 ഉച്ചകോടിക്കായി ട്രംപ് ഫ്രാൻസിലേക്ക്; ചർച്ചയാവുക ഇറാൻ പ്രതിസന്ധി

ജി7 ഉച്ചകോടിയുടെ മുഖ്യ അജണ്ടകളിലൊന്നായി ഇറാൻ വിഷയമാകുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്ജൂൺ 15 മുതൽ 17 വരെ ഫ്രാൻസിലെ വിയൻ ലെസ് ബെയിൻസിയൻ നഗരത്തിലാണ് ഉച്ചകോടി

G7 SUMMIT US PRESIDENT DONALD TRUM WAR IN IRAN MIDDLE EAST STRUGGLE
Donald Trump (AP)
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By ANI

Published : June 4, 2026 at 10:12 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുക്കും. ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സൈനിക നീക്കം ശക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനം. ജൂൺ 15 മുതൽ 17 വരെ ഫ്രാൻസിലെ എവിയൻ ലെസ് ബെങ്സ് നഗരത്തിലാണ് ഏഴ് വ്യവസായ രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗം നടക്കുക. ആഗോള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇത്തവണ ഉച്ചകോടി വേദിയാകും.

സ്വന്തം സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവരം ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ സൗത്ത് ലോണിൽ നടക്കുന്ന യുഎഫ്സി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലേക്ക് തിരിക്കും. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനോദകരമായ രാത്രിയായിരിക്കും ഇതെന്നും, അതിനുശേഷം നിർണായക ഉച്ചകോടിക്കായി യാത്ര തിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

ഇറാൻ പ്രതിസന്ധി മുഖ്യ അജണ്ട

ഇറാൻ വിഷയമാണ് ഇത്തവണത്തെ ജി7 ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന അജണ്ടയെന്ന് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാനം അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേർന്ന് ഇറാനെതിരെ സംയുക്ത സൈനിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ആശങ്കകൾ കൂട്ടാൻ ഈ സൈനിക നീക്കം കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടുത്ത നിലപാടുകളോട് യൂറോപ്യൻ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ യോജിപ്പില്ല. സൈനിക നടപടികൾക്ക് പകരം നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നിലപാടുകൾ. യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ തുടരണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളും നിൽക്കുന്നത്.

പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ പ്രതിസന്ധി, മേഖലയുടെ സുരക്ഷ, എണ്ണവിലയിലെ വർധന, ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉച്ചകോടിയിൽ സജീവ ചർച്ചയാകും. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് കാരണം ട്രംപിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം തുടക്കത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആഗോളതലത്തിൽ അമേരിക്കൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും സഖ്യകക്ഷികളെ ഒപ്പം നിർത്തുന്നതിനുമാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ടെത്തുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നേരിടാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.

അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നീ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളും രണ്ട് ദിവസമായി നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവൻമാരുമായി ട്രംപ് ഉഭയകക്ഷി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തി സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കുന്ന കാര്യവും ഇതിനകം പരിഗണനയിലാണ്.

എണ്ണ വിതരണത്തിൽ തടസം നേരിട്ടാൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന വലിയ ആശങ്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. മുൻപ് ഉണ്ടായത് പോലെയുള്ള വിലവർധന ഒഴിവാക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രകോപനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് അവർ അമേരിക്കയോട് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. എന്നാൽ, ഇസ്രയേലിന് സാമ്പത്തികമായും സൈനികമായും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്ന നിലപാടാണ് അമേരിക്ക നാളുകളായി തുടരുന്നത്. ഇത്തരം വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ഉച്ചകോടിയിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കും കടുത്ത തർക്കങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കും.

ഇതിന് പുറമെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഒഴിവാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും യോഗത്തിലുണ്ടാകും. ചൈനയുടെ വാണിജ്യ നയങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും അജണ്ടയിലുണ്ട്. ഫ്രാൻസിലെ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഏഷ്യൻ, യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ ഉച്ചകോടിക്കായി ഒത്തുചേരുക. ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം നേതാക്കളുടെ സംയുക്ത വാർത്ത സമ്മേളനം നടക്കുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

G7 SUMMIT
US PRESIDENT DONALD TRUM
WAR IN IRAN
MIDDLE EAST STRUGGLE
TRUMP G7 SUMMIT FRANCE

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