ETV Bharat / international

കാനഡ-ചൈന കരാർ ഉടമ്പടി വന്നാൽ കാനഡയ്‌ക്ക് മേൽ തീരുവ ചുമത്തും; ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്

ചൈന കാനഡയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവെന്നും ഇത് കാനഡയെ തകർക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

CANADA AND CHINA DEAL TRUMP THREATENS CANADA US CANADA TRUMP AND MARK CARNEY
President Donald Trump arrives on Air Force One at Joint Base Andrews, Md., Thursday, Jan. 22, 2026, after returning from the World Economic Forum in Davos. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിംഗ്‌ടൺ: കാനഡ ചൈനയുമായി വ്യാപാര കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഗ്രീൻലൻഡ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നാറ്റോ സഖ്യത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയപ്പോൾ കാർണിയുമായി വാക്കുതർക്കം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി.

"ചൈനയ്‌ക്ക് അമേരിക്കയിലേയ്‌ക്ക് സാധനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അയയ്‌ക്കുന്നതിന് കാനഡയെ 'ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് പോർട്ട്' ആക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി വളരെ തെറ്റിധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു", എന്ന് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്‌റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് ഭീഷണി എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അമേരിക്ക കാരണം കാനഡ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ഈ ആഴ്‌ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ വച്ച് ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"ചൈന കാനഡയെ മുഴുവനായും വിഴുങ്ങും. ചൈനയുടെ ബിസിനസുകളെയും ഇത് ബാധിക്കും. ലോകത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് ചൈന കാനഡയെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണ്. അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല", എന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം ലോകം സ്വേഛാധിപത്യ പ്രവണതകളിലേക്ക് വളയേണ്ടതില്ല എന്നതിന് തൻ്റെ രാഷ്‌ട്രത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് കാർണി തിരിച്ചടിച്ചു. "കാനഡ അമേരിക്കയെ ആശ്രയിച്ചല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാനഡ സ്വയമേ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു", എന്ന് കാർണി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനായി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ "ബോർഡ് ഓഫ് പീസിൽ " ചേരാനുള്ള കാർണിയുടെ ക്ഷണം ട്രംപ് പിന്നീട് പിൻവലിച്ചു. വിഷയത്തിൽ മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ട്രംപിൻ്റെ വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ട്രംപ് ധാരാളം വ്യാപാര നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കനേഡിയൻ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരമായി ചൈനീസ് ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ തീരുവ കുറയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള സ്വന്തം കരാറുമായി കാനഡ മുന്നോട്ട് പോയി. ആ സമയം കാർണി കരാറിൽ ഒപ്പ് വയ്‌ക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കാനഡയും ചൈനയും നിരവധി വ്യാപാര പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാനഡയുടെ മന്ത്രി ഡൊമിനിക് ലെബ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞു.

കാനഡയുടെ പരമാധികാരത്തിനായി ട്രംപ് പലതവണ വാദിക്കുകയും അമേരിക്കയുടെ 51-ാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷമാണ് ട്രംപ് ഗ്രീൻലൻഡ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. തുടർന്ന് കാനഡ, വെനസ്വേല, ക്യൂബ, ഗ്രീൻലൻഡ് എന്നിവ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കാട്ടി യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിൻ്റെ ഭൂപടം കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ശനിയാഴ്‌ച (ജനുവരി 24) കാനഡയുടെ നേതാവിനെ "ഗവർണർ കാർണി" എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് തൻ്റെ പ്രകോപനങ്ങൾ തുടർന്നു. കാർണിയുടെ മുൻഗാമിയായ ജസ്‌റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്‌ക്ക് ട്രംപ് അതേ വിളിപ്പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാർണിയ ഇത്തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വഷളായ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ്.

കരുത്തുറ്റ നേതാവായി കാർണി ഉയർന്നുവന്നു; ഡാനിയേൽ ബെലാൻഡ്

"ട്രൂഡോയേക്കാൾ കാർണിയോട് ട്രംപ് കൂടുതൽ ബഹുമാനം കാണിച്ചുവെന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാർണിയുടെ ചൈന സന്ദർശനത്തിനും അതിലുപരി ട്രംപിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്‌ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മികച്ചതാണ് എന്ന് മോൺട്രിയിലെ മക്‌ഗിൽ സർവകലാശാലയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്രൊഫസറായ ഡാനിയേൽ ബെലാൻഡ് പറയുന്നു. ട്രംപിന് എതിർക്കാനും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ നേതാവായി കാർണി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിലവിൽ കനേഡിയൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന മേഖലകളിൽ ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ചില താരിഫുകൾ കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് ട്രംപുമായി കാർണി ഇതുവരെ ഒരു കരാറിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ട്രംപിൻ്റെ താരിഫുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് കാനഡയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കാനഡ-യുഎസ്-മെക്‌സിക്കോ ഉടമ്പടിയാണ്.

ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാനഡ ബീജിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നൂറു ശതമാനം താരിഫും സ്‌റ്റീൽ, അലുമിനിയം എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം താരിഫും ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരമെന്നോണം ചൈന കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയ്‌ക്കും ഭക്ഷണത്തിനും നൂറുശതമാനവും പന്നിയിറച്ചിയ്‌ക്കും സമുദ്രവിഭവത്തിനും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ചുമത്തി.

എന്നാൽ ട്രംപ് പിന്തുടർന്ന തന്ത്രങ്ങൾ കാരണം കാനഡയുടെ വിദേശനയം യുഎസുമായി അത്ര യോജിച്ചില്ല. ഇത് ചൈനയുമായുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. ഈ മാസം ആദ്യം ബീജിംഗ് സന്ദർശനത്തിനിടെ കാർണി താരിഫ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. യുഎസുമായുള്ള കാനഡയുടെ ബന്ധം സങ്കീർണ്ണമാണെന്നും കാർണി പറഞ്ഞു.

Also Read: 'പിന്മാറാൻ യുഎസ് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ അസത്യം', അമേരിക്കയുടെ വാദങ്ങള്‍ തള്ളി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

TAGGED:

CANADA AND CHINA DEAL
TRUMP THREATENS CANADA
US CANADA
TRUMP AND MARK CARNEY
TRUMP THREATENS CANADA WITH TARIFF

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.