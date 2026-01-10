ETV Bharat / international

'ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഗ്രീൻലാൻഡ് സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ്'; കരുതലോടെ നാറ്റോ

റഷ്യയും ചൈനയും വര്‍ധിച്ച തോതില്‍ സൈനിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി വരുന്നുവെന്നും ധാതു സമ്പന്നമായ ദ്വീപ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിർണായകമാണെന്നും ട്രംപ്.

President Donald Trump wears a gift, which he calls a "Happy Trump" pin, during a meeting with oil executives in the East Room of the White House, Friday, Jan. 9, 2026, in Washington (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 10, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടൺ: വെനസ്വേലയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഗ്രീന്‍ലാൻഡ് സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ആർട്ടിക്ക് പ്രദേശമായ ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് ബലപ്രയോഗം നടത്തി പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നല്‍കി യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഗ്രീന്‍ലാൻഡിന് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും യുഎസ് അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.

വെനസ്വലയിലെ കടന്നുകയറ്റത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തൻ്റെ പ്രശ്‌നക്കാരായ അയൽക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഗ്രീൻലൻഡിനേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്. ധാതു സമ്പന്നമായ ദ്വീപ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിർണായകമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ അത് എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ കഠിനമായ വഴികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും'' - ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ആർട്ടിക് മേഖലയിലുടനീളം റഷ്യയും ചൈനയും വര്‍ധിച്ച തോതില്‍ സൈനിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി വരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. റഷ്യയോ ചൈനയോ ഗ്രീൻലാൻഡ് കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ അവർ ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിനെ സ്വന്തമാക്കും. അതിനാൽ അമേരിക്ക ഗ്രീന്‍ലാൻഡിനെ ഏത് വിധേനെയും കൈക്കലാക്കുമെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഗ്രീൻലാൻഡ് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന അവകാശവാദം ഇതുവരെ റഷ്യയോ ചൈനയോ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ഗ്രീൻലാൻഡിനെ സൈനിക താവളം ഉണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ നീക്കം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ശത്രുത വാങ്ങുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഗ്രീൻലാൻഡില്‍ നടക്കുന്ന എല്ലാ അധിനിവേശവും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഡാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സെൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ ആശങ്കകളെ വളരെ നിസാരമായാണ് ട്രംപ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

മെക്‌സിക്കോ, കൊളംബിയ, ക്യൂബ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ട്രംപിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ ലക്ഷ്യം ഗ്രീൻലൻഡാണ്. സൈനിക നടപടിയെന്ന ഭീഷണി ട്രംപ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഡെന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ആശങ്ക പങുവയ്‌ക്കുന്നത്, നാറ്റോ കൂടിയാണ്. കാരണം നാറ്റോയുടെ 12 സ്ഥാപക രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെന്മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗ്രീൻലൻഡ് എന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗ്രീൻലൻഡിന് നേരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഭീഷണിയെ നാറ്റോയ്ക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല.

അതിനാൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നിലവിൽ ട്രംപിൻ്റെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. വെനസ്വേല പിടിച്ചെടുത്തത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമാകില്ല ഇനി കാര്യങ്ങള്‍.

