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'ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ സഹായം ചോദിച്ച് നാറ്റോയെ പരീക്ഷിച്ചു'; വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ ട്രംപിൻ്റെ മിന്നലാക്രമണം

ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പുലകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ അമേരിക്കയുടെ തിരിച്ചടി. നാറ്റോ ഉച്ചക്കോടി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം.

NATO SUMMIT DONALD TRUMP AHMAD AL SHARAA ERDOGAN
Donald Trump and Erdogan (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 12:35 PM IST

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അങ്കാറ: ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് താൻ നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ലോകനേതാക്കളെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു. ഇറ്റലിയും ജർമനിയും ഫ്രാൻസും സഹായം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ, തുർക്കിയിലെ ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇറാനുമേൽ ട്രംപ് നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത മിന്നലാക്രമണം നാറ്റോ സഖ്യത്തിൽ വലിയ വിള്ളലുകളാണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകവിപണിയിൽ എണ്ണ വിൽക്കാൻ ടെഹ്‌റാനുണ്ടായിരുന്ന അനുമതി റദ്ദാക്കിയതിനൊപ്പമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകി ട്രംപ് ഈ കടുത്ത സൈനിക നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്.

പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതും യുക്രെയ്ൻ-റഷ്യ യുദ്ധവും ചർച്ച ചെയ്യാനിരുന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള തിരിച്ചടിയായാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാനുണ്ടാക്കിയ താത്കാലിക കരാറിൻ്റെ ദുർബലതയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നാറ്റോയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ ബുധനാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിൽ നിന്നാണ് ട്രംപ് ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. സഖ്യത്തിലെ 32 അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച ഉർദുഗാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് താൻ നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറ്റലിയും ജർമനിയും ഫ്രാൻസും തങ്ങളെ നിരസിച്ചുവെന്നും അത് കുഴപ്പമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്തിനാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവാക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് ചോദിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് നേരിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമാർ രാജ്യത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ സൈനിക നടപടികൾക്ക് ഉത്തരവിടുന്നത് അപൂർവമാണ്. എന്നാൽ 2011ൽ ബ്രസീൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബരാക് ഒബാമ ലിബിയയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധത്തിൽ ട്രംപ് പുതിയ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളും കാനഡയും. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഇവരുമായി അമേരിക്ക കൂടിയാലോചിച്ചിരുന്നില്ല. ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ താവളങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ചില സഖ്യകക്ഷികൾ വിസമ്മതിച്ചതോടെ നാറ്റോയെ കടലാസുപുലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ് സഖ്യകക്ഷികളോട് കൂറ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

നാറ്റോയിലെ ഭിന്നതകളും പ്രതിരോധ ചെലവും

റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും ശത്രുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഐക്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് നാറ്റോ ഉച്ചകോടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ ശാന്തനാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെ കഴിഞ്ഞ മാസം വാഷിങ്ടൺ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. 2017ൽ ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളും കാനഡയും പ്രതിരോധ ചെലവിലേക്ക് ചേർത്ത 1.2 ട്രില്യൺ ഡോളറിനെ ട്രംപ് ട്രില്യൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

നേതാക്കൾ അങ്കാറയിൽ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ റുട്ടെ ഒരു വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്കായി ചെലവഴിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ട്രംപ് ഈ നേട്ടം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് നാറ്റോ നയതന്ത്രജ്ഞരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തുർക്കിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പരാമർശങ്ങൾ വീണ്ടും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു.

യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗ്രീൻലൻഡ് വിഷയം ഉന്നയിച്ച് ട്രംപ് പഴയ മുറിവുകൾ വീണ്ടും തുറന്നു. നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷിയായ ഡെൻമാർക്കിന് പകരം അമേരിക്കയാണ് ഈ അർധസ്വയംഭരണ ദ്വീപിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം. 32 അംഗരാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രതിരോധിക്കുമെന്നതാണ് നാറ്റോയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വം. അല്ലാതെ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയല്ല.

നാറ്റോയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവുകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം അമേരിക്കയാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് കാലങ്ങളായി വാദിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉച്ചകോടിയിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്രതിരോധത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 3.5 ശതമാനം പ്രതിരോധ ബജറ്റിലേക്കും 1.5 ശതമാനം റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിനുമാണ് മാറ്റിവയ്ക്കുക. യുദ്ധസമയത്ത് സൈനികർക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

യുക്രെയ്ൻ്റെ ആവശ്യവും സൈനിക പിന്മാറ്റവും

സംഘടനയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് വ്യക്തവും കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ പദ്ധതികൾ അംഗങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കണമെന്ന് ഈ വർഷത്തെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി റുട്ടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച നാറ്റോ പുറത്തുവിട്ട പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സ്ലൊവേനിയ, ബെൽജിയം, സ്പെയിൻ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ജിഡിപിയുടെ രണ്ട് ശതമാനം നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന പഴയ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ്. ഇത് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായേക്കാം.

കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ നാറ്റോ 3.0 ആണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്പിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യൂറോപ്പ് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അമേരിക്ക ആണവ പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് തുടരുമെന്നുമാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ എണ്ണം എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാനാണ് ട്രംപ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും കാനഡയ്ക്കും ഇപ്പോഴും വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പെൻ്റഗൺ ആറ് മാസത്തെ അവലോകനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികൾ എത്ര വേഗത്തിൽ പ്രതിരോധ ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുമെന്നതിനെയും തങ്ങളുടെ താവളങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കുമോ എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും സൈനിക പിന്മാറ്റം. യുക്രെയ്നെ നാറ്റോയിൽ ചേരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്ൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് മികച്ച അനുഭവസമ്പത്തുണ്ടെന്നും ഇത് നാറ്റോയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ച അങ്കാറയിൽ ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കുന്ന സെലെൻസ്കി യുക്രെയ്ൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവിനെയും റഷ്യയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്ന് ആക്രമിക്കാനുള്ള ശേഷിയെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. മോസ്കോയുടെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളും മറ്റ് ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളും ആക്രമിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ്റെ സായുധ സേന പ്രതിമാസം ശരാശരി 30,000 റഷ്യൻ സൈനികരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്നിൽ വിജയം നേടാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ പാടുപെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ റഷ്യ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ എന്ന ആശങ്ക ചില വടക്കൻ, മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരികയാണ്. പരമ്പരാഗത യുദ്ധമുറകളും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള രീതിയാണിത്.

സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച

സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് അഹ്മദ് അൽ ഷറായുമായും ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 2024 ഡിസംബറിൽ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ബഷാർ അൽ അസദിനെ പുറത്താക്കിയ ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ വിമതനാണ് അദ്ദേഹം. മുൻ അൽ ഖ്വയ്ദ പോരാളിയായിരുന്നിട്ടും സിറിയയെ പുനർനിർമിക്കാനും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള തകർന്ന ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന അൽ ഷറായ്ക്ക് ട്രംപിൻ്റെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ലെബനനിൽ നിന്ന് ഹിസ്ബുല്ലയെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ അൽ ഷറായ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ട്രംപ് പലതവണ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് ലെബനനിലും ഇസ്രയേലിലും ഒരുപോലെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തനിക്ക് അതിൽ താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് സിറിയൻ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

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