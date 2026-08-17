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സൗദി - തുർക്കി - പാകിസ്ഥാൻ സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ; വലുതും ധീരവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ആദ്യപടിയെന്ന് ട്രംപ്

മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെതിരെ സായുധ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അവർക്കെല്ലാമെതിരായ ആക്രമണത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നതാണ് കരാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.

SAUDI TURKEY PAK DEFENCE PACT SAUDI TURKEY PAK TRUMP BIG BOLD STEP
US President Donald Trump -File (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 8:46 AM IST

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വാഷിങ്‌ടൺ: സൗദി അറേബ്യ-തുർക്കി-പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ കരാറിനെ അഭിനന്ദിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. "കൂടുതൽ അർഥവത്തായ രീതിയിൽ" സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള "വലുതും ധീരവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ആദ്യപടി" എന്നാണ് ട്രംപ് കരാറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെതിരെ സായുധ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അവർക്കെല്ലാമെതിരായ ആക്രമണത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നതാണ് കരാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.

"സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ അടുത്തിടെ മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഇത് കാണുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നും രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ കൂടുതൽ അർഥവത്തായ രീതിയിൽ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കരാർ കാണിക്കുന്നു. മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും മഹത്തായ നേതൃത്വത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇത് ഒരു വലുതും ധീരവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ആദ്യപടിയാണ്," ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ എന്ന പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

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ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗൻ, പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. അതേസമയം മക്ക കരാർ ദേശീയ സുരക്ഷയിലും പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിലും സ്ഥിരതയിലും ചെലുത്തുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. "ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് പറഞ്ഞു.

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾക്കും ഇടയിലാണ് ഈ നീക്കം. തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ പ്രതിരോധ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും ഒരു സൈനിക അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗീയ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ലെന്നും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം ഇറാനും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും സൗദിയും തുർക്കിയും പാകിസ്ഥാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ ഈജിപ്ത് കൂടി ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജപ് തയ്യിപ് എർദോഗൻ പറഞ്ഞു. കെയ്‌റോയുടെ പങ്കാളിത്തം സാധ്യമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ കരാറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ കരാർ ലോകത്തിന് ഒരു സുപ്രധാന സന്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും എർദോഗൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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SAUDI TURKEY PAK DEFENCE PACT
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