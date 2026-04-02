ETV Bharat / international

മാക്രോണിനെ പരിഹസിച്ച് ട്രംപ്, ഭാര്യ മോശമായാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് പരാമര്‍ശം

2025 മെയിലെ ഒരു വാര്‍ത്താദൃശ്യം ഉദ്ധരിച്ചാണ് ട്രംപ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. വിയറ്റാനാം യാത്രയ്ക്കിടെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്‍റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണിന്‍റെ മുഖത്ത് ഭാര്യ തട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത്.

Trump Takes A Dig At Macron, Saying Wife Treats Him 'Badly'
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടണ്‍: ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്‍റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യയെയും പരിഹസിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍. ഒരു സ്വകാര്യ ഉച്ച വിരുന്നിനിടെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍. നാറ്റോ അംഗമായിരുന്നിട്ട് കൂടി പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇറാനെതിരെ തങ്ങള്‍ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങില്ല എന്ന മാക്രോണിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ട്രംപിന്‍റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം.

Also Read: കേരളത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും ജോലി; അന്‍പത് ശതമാനം തൊഴില്‍ വനിതകള്‍ക്ക്, അറുപതിന പരിപാടിയുമായി ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രിക

തങ്ങള്‍ക്ക് അവരെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ ട്രംപിന്‍റെ മോശം പരാമര്‍ശങ്ങളടങ്ങിയ ദൃശ്യം വൈറ്റ് ഹൗസ് അവരുടെ യുട്യൂബില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാക്രോണിനെ ഭാര്യ വളരെ മോശമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വലത് താടി ശരിയായിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 2025 മെയില്‍ പുറത്ത് വന്ന ഒരു വാര്‍ത്താ ദൃശ്യം ഉദ്ധരിച്ചാണ് ട്രംപിന്‍റെ ആരോപണങ്ങള്‍. മാക്രോണിന്‍റെ ഭാര്യ ബ്രിജിത്ത മാക്രോണ്‍ വിയറ്റ്നാം യാത്രയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുഖത്ത് തട്ടുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ട്രംപിന്‍റെ പരിഹാസത്തിന് നിദാനം. എന്നാല്‍ ഇത് ഒരു വ്യാജ ദൃശ്യമാണെന്ന് മാക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്‍റിനെ ഒരു യുവാവ് മുഖത്തടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതും വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗള്‍ഫില്‍ ചില സഹായം എത്തിച്ചാല്‍ നമുക്ക് സ്‌നേഹിക്കാം എന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ നിലപാട്. മോശം ആളുകളെ നമുക്ക് തട്ടി നീക്കം. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെയും. നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുമെങ്കില്‍ കുറച്ച് കപ്പലുകള്‍ അടിയന്തരമായി അയച്ച് തരിക എന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.

ഇതിന് മാക്രോണ്‍ നല്‍കിയ മറുപടിയെ മോശം ഫ്രഞ്ച് ശൈലിയില്‍ ട്രംപ് അനുകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. യുദ്ധം വിജയിച്ച ശേഷം വേണമെങ്കില്‍ ആകാം എന്നാണത്രേ മാക്രോണ്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ യുദ്ധം വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തനിക്ക് ഇതാവശ്യമില്ലെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയതായും ട്രംപ് പറയുന്നു.

താന്‍ നാറ്റോയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. തങ്ങളുള്ളപ്പോള്‍ ഇവിടെ നാറ്റോയുടെ വശ്യമില്ല. നാറ്റോയെ കടലാസ് പുലിയെന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം രണ്ടാം വട്ടവും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് പദവിയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാറ്റോയ്ക്ക് എതിരെ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആരോപണമാണിത്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിച്ചാലുടന്‍ തന്നെ നാറ്റോയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ പുനപ്പരിശോധനയുണ്ടാകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്‍കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.