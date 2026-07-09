'അവരുടെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമൻ ഞാൻ'; സുരക്ഷാ ഭീഷണിക്കിടെ വിമാനം മാറ്റി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്
വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാനിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു
Published : July 9, 2026 at 11:13 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: തുർക്കിയിൽ നടന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം മടങ്ങവെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിമാനമായ എയർഫോഴ്സ് വൺ മാറ്റിയത് സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെ തുടർന്നാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഖത്തർ സമ്മാനിച്ച പുതിയ വിമാനത്തിന് പകരം പഴയ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തുർക്കിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റം.
പഴയ ഓർമകൾ പുതുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് താൻ പഴയ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ട്രംപ് ഇതിന് നൽകിയ വിശദീകരണം. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് മിൽഡൻഹാൾ താവളത്തിൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങളും ഇറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈനികർ ഉപയോഗിക്കുന്ന താവളമാണിത്. എന്നാൽ 400 ദശലക്ഷം ഡോളർ ചെലവാക്കി നവീകരിച്ച പുതിയ വിമാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ യാത്രാമാറ്റം. ഖത്തർ സമ്മാനിച്ച പുതിയ വിമാനത്തിൽ പഴയ വിമാനങ്ങളിലുള്ളത് പോലെയുള്ള മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോ മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഇല്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
മിൽഡൻഹാളിൽ എത്തിയ ട്രംപ് അവിടെ വച്ച് പുതിയ വിമാനത്തിലേക്ക് മാറുകയും, അവിടെയുള്ള സൈനികരുമായി സംവദിച്ച ശേഷം വാഷിങ്ടണിന് പുറത്തുള്ള ജോയിൻ്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. സൈനികരുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് പുതിയ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനം നേരത്തെ മിൽഡൻഹാളിലേക്ക് അയച്ചതെന്നും, വിമാനം കണ്ട സൈനികർ വലിയ ആവേശത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. തുർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ യാതൊരു വ്യതിയാനവും വരുത്താതെയാണ് മിൽഡൻഹാളിൽ ഇറങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യാത്രാമധ്യേ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച ട്രംപ്, ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളല്ല വിമാനം മാറ്റാൻ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. തനിക്ക് എപ്പോഴും ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും, അവരുടെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റിൽ താനാണ് ഒന്നാമതുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പഴയ വിമാനത്തിൻ്റെ ജനാലകൾ അടച്ചിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യത്തിന്, അവിടെയുള്ള ചില മോശം ആളുകൾ കാരണമാണെന്നായിരുന്നു ഇറാനെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് നൽകിയ മറുപടി. എന്നാൽ തൻ്റെ കാബിനിലെ ജനാലകൾ അടയ്ക്കാൻ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുർക്കിയും ഇറാനും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലെ കുറവ്
മേഖലയിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാനിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനം മാറ്റിയെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. പുതിയ വിമാനം സൈനികർക്ക് കാണാനായി ബ്രിട്ടനിലെ താവളത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണെന്നും, താൻ പഴയ വിമാനത്തിൽ മടങ്ങുമെന്നും ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചത്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്ന ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ട് മറുപടി നൽകാതിരുന്ന അദ്ദേഹം, ഇറാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താനാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു. സാധാരണ രീതിയിലാണ് താൻ മടങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ വിമാനത്തിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണോ മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് വൈറ്റ് ഹൗസാണ് മറുപടി നൽകിയത്. പുതിയ എയർഫോഴ്സ് വൺ അത്യാധുനിക വിമാനമാണെന്നും, പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഇതിലുണ്ടെന്നും വക്താവ് സ്റ്റീവൻ ച്യൂങ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയ്ക്ക് നിരവധി ശത്രുക്കളുണ്ടെന്നും, ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ശ്രദ്ധ തിരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ ബോയിങ് വിസി-25എ വിമാനങ്ങളിലൊന്നിലാണ് ട്രംപ് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ഓഫാക്കിയിരുന്നു. സംഘർഷമേഖലകൾ പോലെയുള്ള അതീവ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന മുൻകരുതലാണിത്. എന്നാൽ ജർമനി, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലോകനേതാക്കളുടെ വിമാനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ഓണാക്കി തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ഖത്തർ സമ്മാനിച്ച ആഡംബര ബോയിങ് 747-800 വിമാനം ബുധനാഴ്ച നേരത്തെ തന്നെ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ഉച്ചയോടെ മിൽഡൻഹാളിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഷാഹിദ് ഡ്രോണുകൾക്കും ഷഹാബ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾക്കും തുർക്കി വരെ എത്താൻ ശേഷിയുണ്ട്. എന്നാൽ 4000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്താൻ തക്ക ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ പക്കലില്ലെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പഴയ വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ
ഖത്തർ നൽകിയ വിമാനം വേഗത്തിൽ ഉപയോഗസജ്ജമാക്കുന്നതിനായി ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നതായി അമേരിക്കൻ വ്യോമസേന നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സുരക്ഷയിലോ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളിലോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, സങ്കീർണമായ ചില എഞ്ചിനീയറിങ് മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് വിമാനം തയ്യാറാക്കിയത്. പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവവും ആശയവിനിമയ ആൻ്റിനകളുടെ കുറവും കാരണം ഈ വിമാനം ആഭ്യന്തര യാത്രകൾക്കാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമെന്ന് വ്യോമയാന വിദഗ്ധനായ ജെറമിയ ഗെർട്ട്ലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോർത്ത് ഡക്കോട്ടയിലേക്കായിരുന്നു ഈ വിമാനത്തിൽ ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര. ശീതയുദ്ധ കാലത്ത് നിർമിച്ച പഴയ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനങ്ങൾ ആണവാക്രമണങ്ങളെ വരെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ സൗകര്യമുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററും ഇതിലുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കിടെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഈ വിമാനങ്ങളിലുണ്ട്. എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിന് പകരമായി തയ്യാറാക്കുന്ന പുതിയ ബോയിങ് വിമാനങ്ങളുടെ നിർമാണം വൈകുകയാണെന്നും 2028ൽ മാത്രമേ ഇവ കൈമാറുകയുള്ളൂവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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