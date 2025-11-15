വിലക്കയറ്റത്തില് ഭയന്ന് ട്രംപ്; തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ ബീഫ്, കാപ്പി ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് തീരുവ നിർത്തലാക്കി
ഈ മാസം നടന്ന ഓഫ്-ഇയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടർമാർ സാമ്പത്തിക ആശങ്കകൾ പ്രധാന പ്രശ്നമായി ചൂണ്ടികാട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം.
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയില് വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ നിര്ണായക നീക്കവുമായി പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ആശ്വാസമേകി ബീഫ്, കാപ്പി, പഴങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് തീരുവ നിർത്തലാക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും ആശങ്കകളും പ്രധാന പ്രശ്നമായി ഈ മാസം നടന്ന ഓഫ്-ഇയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ തീരുമാനം. നിരവധി ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അമിതമായ തീരുവകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോര്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉള്പ്പെടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ മോശം പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
അതേസമയം, ജനുവരിയിൽ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം പണപ്പെരുപ്പം ഇല്ലാതായെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം. എന്നാല് ഇപ്പോഴും പണപ്പെരുപ്പം തുടരുന്നുണ്ടെന്നാണ് യുഎസിലെ പൊതുജനാഭിപ്രായം. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുവെന്നും അന്തര്ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ താരിഫുകൾ സർക്കാർ ഖജനാവില് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പലചരക്ക് കടകളിലെ വിലവർധനവിന് താരിഫ് ഒരു ഘടകമല്ലെന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടം വാദിച്ചു.
അതേസമയം ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ജനതയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന കാര്യം പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഒടുവിൽ സമ്മതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരിഫുകൾ അമേരിക്കൻ ജനതക്ക് വില വർധിപ്പിക്കുകയാണ്" വിർജീനിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധി ഡോൺ ബയർ പറഞ്ഞു.
സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ട ട്രംപ് പാഠം പഠിച്ചു, ഇപ്പോള് താരിഫില് നിന്നും പിൻവാങ്ങി അത് പണപ്പെരുപ്പം കുറച്ചെന്ന രീതിയില് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ട്രംപ് എന്നും ഡോൺ പറഞ്ഞു. 2025 ഏപ്രിലിലാണ് ട്രംപ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും താരിഫുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. താരിഫുകൾ ഉപഭോക്ത്യ വില വർധിപ്പിക്കുന്നിലെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും വാദം.
എന്നാൽ ബീഫ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില കുതിച്ചുയര്ന്നു. അവ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയെടുക്കുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ചായ, കൊക്കോ, സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങൾ, വാഴപ്പഴം, ഓറഞ്ച്, തക്കാളി, ചില രാസവളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തീരുവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഉത്തരവിൽ ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ചില്ലറ വ്യാപാരികളെയും ഉത്പാദകരെയും വിവിധ അനുബന്ധ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ വേഗത്തിലുള്ള താരിഫ് ഇളവ് നൽകാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നീക്കത്തെ പ്രശംസിച്ചു. നിലവില് ഇക്വഡോർ, ഗ്വാട്ടിമാല, എൽ സാൽവഡോർ, അർജൻ്റീന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഒരു വ്യാപാര കരാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കരാറുകൾ പ്രകാരം യുഎസ് കമ്പനികൾക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാവസായിക, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും, അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ കുറയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
