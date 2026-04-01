അമേരിക്കയില് 'ദേശീയ വോട്ടർ പട്ടിക'; ഉത്തരവില് ഒപ്പുവച്ച് ട്രംപ്, ലംഘിക്കുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകള്
ട്രംപിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവില് കടുത്ത വിമർശനം. ആശങ്ക ഉയർത്തി നിയമ വിദഗ്ധരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും. വെല്ലുവിളിയുമായി ഡെമോക്രാറ്റുകള്.
Published : April 1, 2026 at 11:42 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: രാജ്യവ്യാപകമായി യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരെ ഉള്പ്പെടുത്തി പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതിനും മെയിൽ-ഇൻ വോട്ടിങ് (തപാല് വോട്ടിങ്) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇന്നലെയാണ് (മാർച്ച് 31) നിർണായക ഉത്തരവില് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി ഡെമോക്രാറ്റുകളില് നിന്ന് ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തില് കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഭരണഘടനാ ലംഘനവുമാണ് ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവെന്ന് വിദഗ്ധർ ആരോപിക്കുന്നു. ട്രംപ് തന്റെ വ്യാജ വഞ്ചന ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അമേരിക്കൻ ജനത വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികളില് ഇടപെടല് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ നിയമമെന്നും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. 2020ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്ഥാനം നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സമഗ്രതയെക്കുറിച്ചും പ്രസിഡന്റ് ആവർത്തിച്ച് നുണ പറഞ്ഞു. താൻ മൂന്ന് തവണ വിജയിച്ചുവെന്ന് വീണ്ടും അവകാശപ്പെടുകയും നിരവധി ഓഡിറ്റുകളും അന്വേഷണ സംഘങ്ങളും കോടതികളും നിരാകരിച്ച വോട്ടർ തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച ട്രംപ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പിനോട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ട്രംപ് ഒപ്പിട്ട ബില്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും അംഗീകൃത പട്ടികയില് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അസന്നിഹിതമായ ബാലറ്റുകൾ (Absentee Ballots) അയയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിനെ തടയുന്നതുമാണ് പ്രസ്തുത ബില്.
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി ആസ്ഥാനമായുള്ള വാർത്താ വെബ്സൈറ്റ് ഡെയ്ലി കോളർ ആണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ബാലറ്റുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി തനതായ ബാർകോഡുകളും സുരക്ഷിതമായ കവറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവ പാലിക്കാത്ത സ്റ്റേറ്റുകളില് നിന്നും പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നും ഫെഡറല് ഫണ്ടിങ് തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ട്.
"മെയിൽ-ഇൻ വോട്ടിങ്ങിലെ തട്ടിപ്പ് കാലാകാലങ്ങളായി നടക്കുന്നതാണ്. സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭയാനകവുമാണ്" -ഉത്തരവില് ഒപ്പുവച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ്, മെയിൽ ബാലറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആരോപണങ്ങള് ആവർത്തിച്ചു. "ഉത്തരവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് വളരെ സഹായമാകും എന്ന് കരുതുന്നു" -ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഉത്തരവ് ലംഘിക്കും, നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും": വെല്ലുവിളിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റുകള്
അതേസമയം, ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റുകള് ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുമെന്നും കേസ് നല്കുമെന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചതിന് പിന്നാലെ, ഏറ്റവും കൂടുതല് മെയില് ബാലറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒറിഗോണ്, അരിസോണ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഉന്നത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രംപിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം രേഖപ്പെടുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അവകാശത്തില് പ്രസിഡന്റ് നിയമവിരുദ്ധമായി കൈകടത്തല് നടത്തുന്നു എന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
"സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ട്-ബൈ-മെയിൽ സംവിധാനം റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ 80% വോട്ടർമാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഫെഡറൽ സർക്കാർ പറയേണ്ടതില്ല, ഫെഡറൽ ഡാറ്റ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസനീയമല്ല" -അരിസോണ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്രിയാൻ ഫോണ്ടസ് പറഞ്ഞു.
"സ്വന്തം വോട്ടർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല. അമേരിക്ക അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്." -അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിനോട് പ്രതികരിച്ച ഫോണ്ടസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: 'ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഉടൻ നിലംപതിക്കും': യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ അവകാശവാദവുമായി നെതന്യാഹു
"ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ് പരിഹാസ്യകരമാംവിധം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്" -മെയ്ൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഷെന്ന ബെല്ലോസ് പറഞ്ഞു. മെയ്ൻ ഈ ഉത്തരവ് പാലിക്കില്ലെന്നും ഷെന്ന ബെല്ലോസ് വ്യക്കതമാക്കി. 2024 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മെയ്നിലെ വോട്ടർമാരിൽ നാലിലൊന്ന് പേർ മെയിൽ-ഇൻ ബാലറ്റുകൾ വഴിയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും ബെല്ലോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും മെയിൽ ബാലറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വോട്ടർമാരെ നിശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നെവാഡ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫ്രാൻസിസ്കോ അഗ്വിലാർ പറഞ്ഞു. "ഈ രാജ്യത്ത് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് ഒഴികെ മറ്റാർക്കും ഈ ഉത്തരവ് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ല," അഗ്വിലാർ ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഗവർണർമാരുടെ ഒരു സംഘമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് തീരുമാനിക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമില്ലെന്നും സെന്റർ ഫോർ ഇലക്ഷൻ ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുൻ അഭിഭാഷകനായ ഡേവിഡ് ബെക്കർ പറഞ്ഞു. ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് യുഎസ്പിഎസിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു. സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെ കൂടുതൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ട്രംപ് ശ്രമിച്ചു, അത് വാണിജ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിർദേശിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച ഉത്തരവില് ഒപ്പിടുമ്പോള് വാണിജ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും യുഎസ്പിഎസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.
സ്റ്റേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇടപെടാൻ ട്രംപിന്റെ ചിരകാല ശ്രമം
ഫെഡറൽ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള് ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസുകളിൽ തപാൽ ബാലറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ട്രംപിന്റെ 2025 മാർച്ചിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് വോട്ടിങ് അവകാശ ഗ്രൂപ്പുകളും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറലും കൈക്കൊണ്ട നിയമ നടപടികൾ കാരണം ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും തടഞ്ഞു. ഇത് വലിയൊരു കൂട്ടം വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ അധികാര കൈകടത്തലാണെന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്ററോട് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്തതിനാൽ യുഎസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സവിശേഷമാണ്. ഫെഡറൽ സർക്കാർ നടത്തുന്നതിനുപകരം, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അധികാര പരിധികളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വളണ്ടിയർമാരുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് നടത്തുന്നത്. അതില് ചെറിയ ടൗണ്ഷിപ്പുകള് മുതല് ജനസംഖ്യയെക്കാള് വോട്ടർമാരുള്ള വിശാലമായ മേഖലകള് വരെ ഉള്പ്പെടുന്നു.
Also Read: ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിലക്കും ഉപഗ്രഹ നയവും വാണിജ്യത്തിന് തടസം; കടുത്ത വിമർശനവുമായി അമേരിക്ക
തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണഘടനയില് പറയുന്ന ക്ലോസ് കോൺഗ്രസിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ അധികാരം നൽകുന്നു. എന്നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരത്തിൻമേല് പ്രസിഡന്റിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരാമർശമില്ല. "ഈ ഉത്തരവിലൂടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പിനെ മാതൃരാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വകുപ്പാക്കി മാറ്റുകയാണ്," -സിവിൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓൺ ലീഡർഷിപ്പ് കോൺഫറൻസ് പ്രസിഡന്റും സിഇഒയുമായ മായ വൈലി പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങളായി ട്രംപും സഖ്യകക്ഷികളും വോട്ടർ തട്ടിപ്പ് എന്ന തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വ്യാപകമായ പ്രചാരണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമമായി നീതിന്യായ വകുപ്പ് മാസങ്ങളായി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശദമായ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ പട്ടികകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവ കൈമാറാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ട്രംപിന്റെ 2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലതുപക്ഷ കോണ്സ്പിരസി തിയറികളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നു ജോർജിയ കൗണ്ടി. ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് ജനുവരിയിൽ എഫ്ബിഐ ബാലറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഫെഡറൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സമഗ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാനും വിചാരണ ചെയ്യാനും അധികാരമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറ്റോർണിയെ അറ്റോർണി ജനറൽ പാം ബോണ്ടി അടുത്തിടെ നിയമിച്ചുവെന്ന് ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് പറയുന്നു.
അടിമുടി ആശങ്ക
പൗരത്വവും കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സേവ് സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാന രഹിതമായ വിവരങ്ങള് നല്കിയതിനും സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ നിരവധിയായ തെരച്ചില് നടത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ ബ്രെനൻ സെന്റർ ഫോർ ജസ്റ്റിസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായി പൂർണ്ണമായ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്.
ട്രംപ് ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ വർഷം സിസ്റ്റത്തിൽ പുതിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് സിസ്റ്റത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പൗരത്വ നില തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പിശകുകൾ വരുത്തുമെന്നും യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും ആരോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമ പ്രശ്നങ്ങള് ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സേവ് സിസ്റ്റത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും.
ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് നൽകിയ ശുപാർശകൾ വോട്ടർ പരിശോധന ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൗരന്മാരല്ലാത്തവരായി കണ്ടെത്തിയ ചെറിയ ഒരുകൂട്ടം ആളുകള്ക്ക് പൗരത്വത്തിന്റെ തെളിവ് നൽകുന്നതുവരെ മെയിൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ വോട്ടുചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജോർജിയ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ബ്രാഡ് റാഫെൻസ്പെർഗറിന്റെ വക്താവ് റോബർട്ട് സിന്നേഴ്സ് പറഞ്ഞു. "എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് കോടതി പരിഗണിക്കും. പക്ഷേ ജോർജിയയിൽ, ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പൗരത്വം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഫലം പരിഗണിക്കാതെ അത് തുടരും," -സിന്നേഴ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മെയിൽ-ഇൻ വോട്ടിങ്ങിന്റെ ശക്തമായ വിമർശകനാണ് പ്രസിഡന്റ്. ഈ രീതി വഞ്ചന നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ഈ രീതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൂരവ്യാപകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിൽ പാസാക്കാൻ അദ്ദേഹം നിയമനിർമാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രൂക്കിങ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ 2025 ലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട്, മൊത്തം മെയിൽ ബാലറ്റുകളുടെ 0.000043%, അതായത് 10 ദശലക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം നാല് കേസുകളിൽ മാത്രമേ മെയിൽ വോട്ടിങ് തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപ് തന്നെ മെയിൽ ബാലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും പ്രസക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫ്ലോറിഡയിലെ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആയിരുന്നു അത്. യാത്ര, സൈനിക വിന്യാസം എന്നിവ പോലുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ബദൽ വോട്ടിങ് രീതി ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന വ്യക്തിഗത വോട്ടർമാരെയല്ല, മറിച്ച് സാർവത്രിക മെയിൽ-ഇൻ വോട്ടിങ്ങിനെയാണ് ട്രംപ് എതിർക്കുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം ലക്ഷ്യം; അഞ്ചിന നിർദേശങ്ങളുമായി ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും