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ചൈനയ്ക്ക് പൂട്ടിടാൻ ട്രംപ്; യുഎസ് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുമായി പുതിയ ഉത്തരവ്!

പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ തന്ത്രപ്രധാനമായ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളും ഘടകങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സുപ്രധാന നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് (AP)
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By ANI

Published : July 21, 2026 at 7:17 AM IST

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വാഷിങ്‌ടണ്‍: അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ വിതരണ ശൃംഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തവും സുരക്ഷിതവുമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുതിയ നിർവാഹക ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിർണായക ധാതുക്കളുടെയും ഘടകങ്ങളുടെയും ലഭ്യത പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

സെക്രട്ടറി ഓഫ് വാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർണായക വിതരണ ശൃംഖലകളുടെ വിവരങ്ങൾ സമഗ്രമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ്‌ ഓഫ് വാറിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രതിരോധ കരാറുകാർ ഇനി മുതൽ ആവശ്യമായ നിർണായക ധാതുക്കളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും സ്വന്തം രാജ്യത്തുനിന്നോ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ കണ്ടെത്താൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകും. ഇതിനായുള്ള നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും.

വെയ്ലർ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കും. പ്രതിരോധ വസ്തുക്കൾക്കായി മറ്റ് എതിരാളി രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഘട്ടംഘട്ടമായി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വിലക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിനും വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കും മുൻകാലങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര മുൻഗണന ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

"വൻശക്തികൾ തമ്മിൽ ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക മേധാവിത്വം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ, ഭൗതികവും സൈബറും സാമ്പത്തികവുമായ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് വിതരണ ശൃംഖലയെ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാക്കണം." -വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഭൂരാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം

ഭൂരാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്ത്രപ്രധാനമായ വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിലക്കുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര മുൻഗണന ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ, എതിരാളികളായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഇളവുകൾ നൽകുന്ന സാഹചര്യം കർശനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. സൈബർ, സാമ്പത്തിക, ഭൗതിക അധിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഫാക്ട് ഷീറ്റിൽ പറയുന്നു.

അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നടപടി. ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇതിനു മുൻപും സമാനമായ പ്രധാന ഉത്തരവുകൾ വന്നിരുന്നു. ജനുവരി 2025 ന് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ നവീകരണവും വികസനവും വേഗത്തിലാക്കാനും, മാർച്ച് 2025 ന് ആഭ്യന്തര ഖനനം ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും അനുമതി നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കാനും. ഏപ്രിൽ 202 ന് പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദന ശൃംഖല മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനും. ഫെബ്രുവരി 2026 ന് 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് ആംസ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്ട്രാറ്റജി' രൂപീകരിച്ച് സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ നിർണ്ണായക നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിദേശ ആശ്രയത്വം അവസാനിപ്പിച്ച് യു.എസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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TAGGED:

US DEFENCE SUPPLY CHAINS
SECURING AMERICAN DEFENSE
CHINA VS AMERICA
TRUMP
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