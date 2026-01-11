ETV Bharat / international

വെനിസ്വേലയിലെ എണ്ണയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവില്‍ ഒപ്പ് വച്ച് ട്രംപ്

വെനിസ്വേലയിലെ അസ്ഥിരതകള്‍ മൂലം രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപവും പുനര്‍നിര്‍മ്മാണവും അനാകര്‍ഷകമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വന്‍കിട എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ കരുതലോടെ നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്‍റെ ഉത്തരവ്.

TRUMP VENEZUELAN OIL VENEZUELAN OIL RESERVES MADURO
Trump (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 11, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വെസ്റ്റ്പാം ബീച്ച്: എണ്ണയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിയമ നടപടികള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവില്‍ ഒപ്പു വച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ശനിയാഴ്‌ചയാണ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് പുറത്ത് വന്നത്. ഇത്തരം ഉപയോഗത്തിനായി പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാല്‍ അത് വെനിസ്വേലയില്‍ സാമ്പത്തിക രാഷ്‌ട്രീയ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അമേരിക്കന്‍ ശ്രമങ്ങളെ നിര്‍ണായകമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാനെന്നും ഉത്തരവില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വെനിസ്വേലിയയില്‍ അസ്ഥിരതകള്‍ മൂലം രാജ്യത്ത് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപവും പുനര്‍നിര്‍മ്മാണവും അനാകര്‍ഷകമായതായി ഉന്നത എണ്ണക്കമ്പനി മേധാവികള്‍ വിലയിരുത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് പുറത്ത് വരുന്നത്. വാണിജ്യ നിര്‍മ്മാണത്തിനോ ഇവയുടെ ചട്ടക്കൂടിനോ ആയി നാം ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് തികച്ചും അസാധ്യമാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണകമ്പനിയായ എക്‌സോണ്‍ മൊബില്‍ സിഇഒ ഡാരെന്‍റ് വുഡ്‌സ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് വിളിച്ച് ചേര്‍ത്ത എണ്ണക്കമ്പനി മേധാവികളുടെ യോഗത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഈ പരാമര്‍ശം.

എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ആശങ്കകള്‍ യോഗത്തില്‍ ട്രംപ് കേട്ടു. ഇവര്‍ നേരിട്ട് അമേരിക്കയുമായി ഇടപെടണമെന്നും വെനിസ്വേലയുമായി യാതൊരു ഇടപാടും വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. വെനിസ്വേലയ്ക്ക് സ്വത്തുക്കള്‍ കൈക്കലാക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഉള്ളത്. നിലവില്‍ അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധവും രാഷ്‌ട്രീയ അസ്ഥിരതയും നടമാടുകയാണ്.

നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്‌ടനാക്കിയ ശേഷം അമേരിക്കന്‍ എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ക്ക് വെനിസ്വേലയില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താനും അത് വഴി ആ രാജ്യത്തിന്‍റെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിനുമാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത്. വെനിസ്വേലിയയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് അമേരിക്കയുടെ നീക്കം. വെനിസ്വേലിയന്‍ എണ്ണയുമായി പോകുന്ന ടാങ്കറുകള്‍ ട്രംപ് പിടിച്ചെടുത്തു. മൂന്ന് കോടി മുതല്‍ അഞ്ച് കോടി വീപ്പ എണ്ണ വരെ പിടിച്ചെടുത്തെന്നാണ് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എണ്ണ വില്‍പ്പന അനിശ്ചിതമായി നിയന്ത്രിക്കാനും അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Also Read: സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളായ ആറ് പേരെ വെടിവച്ച് കൊന്ന് യുവാവ്; അമേരിക്കയെ നടുക്കി കൂട്ടക്കൊല

താന്‍ വെനിസ്വേലയിന്‍ ജനതയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. വെനിസ്വേലയെ വീണ്ടും സമ്പന്നവും സുരക്ഷിതവും ആക്കണമെന്നും ഇപ്പോള്‍ ദക്ഷിണ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ട്രംപ് തന്‍റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു. ഇത് സാധ്യമാക്കിയ എല്ലാവര്‍ക്കും ട്രംപ് നന്ദിയും അറിയിച്ചു. എണ്ണയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം വെനിസ്വേലയുടേതാണ്. അത് അമേരിക്ക സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥത ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിയമം, രാജ്യാന്തര അടിയന്തര ഇക്കണോമിക് അധികാര നിയമം ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രംപിന്‍റെ നീക്കങ്ങള്‍. എണ്ണ വരുമാനം നിയമ നടപടികള്‍ക്കായി ചെലവിടുന്നത് അസാധാരണവും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഭീഷണിയുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

TAGGED:

TRUMP
VENEZUELAN OIL
VENEZUELAN OIL RESERVES
MADURO
TRUMP EXECUTIVE ORDER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.