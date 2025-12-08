ETV Bharat / international

Donld Trump and First Lady (The White House/Youtube)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 9:04 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്‌ടൺ: യുക്രെയ്‌ൻ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ സെലൻസ്‌കിയോട് നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. "പ്രസിഡൻ്റ് സെലൻസ്‌കി ഇതുവരെ സമാധാന നിർദേശം വായിക്കാത്തതിൽ എനിക്ക് നിരാശയുണ്ട്", ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ട്രംപും പ്രഥമ വനിതയും കെന്നഡി സെൻ്ററിലെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ എത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം യുഎസ് യുക്രെയ്‌നിനു നൽകുന്ന പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയർ പറഞ്ഞു. ഖത്തറിൽ ദോഹ ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ യുക്രെയ്‌നിൽ സെലൻസ്‌കി വിജയിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം അവാനിപ്പിക്കാതെ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും ട്രംപ് ജൂനിയർ പറഞ്ഞു.

റഷ്യയേക്കാൾ അഴിമതി നിറഞ്ഞ രാജ്യം യുക്രെയ്‌നാണെന്നും റഷ്യക്കെതിരായ യുറോപ്യൻ ഉപരോധങ്ങൾ മൂലം റഷ്യയിലെ എണ്ണ വില വർധിച്ചെന്നും ഈ പണം റഷ്യക്ക് യുദ്ധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ജൂനിയർ പറഞ്ഞു. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പിതാവ് പിൻമാറുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്‌ചപ്പാടാണെന്നും ജൂനിയർ പറഞ്ഞു.

മിയാമിയിൽ കീവിൽ നിന്നും വാഷിങ്‌ടണിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ തമ്മിൽ മൂന്ന് ദിവസം നടന്ന കൂടികാഴ്‌ചൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചത്. ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് ഇരുപക്ഷവും പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ മികച്ചതാണ് എന്നാൽ എളുപ്പമല്ല എന്നായിരുന്നു അമേരിക്കമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പ്രസിഡൻ്റ് സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞത്. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലായിരുന്നു ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.

അതേസമയം യുക്രെയ്‌നുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമർ പുടിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. യുക്രെയ്‌ന്‍ സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുടിനും യുഎസ് പ്രതിനിധി സ്‌റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും സംഘവും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. യുഎസ് പ്രതിനിധി സ്‌റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും പുടിനുമായി മോസ്‌കോയില്‍ അഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചര്‍ച്ചയാണ് നടത്തിയത്.

സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം വാഷിങ്ടണും മോസ്കോയും തമ്മിലുള്ള നിര്‍ണായകമായ കൂടിക്കാഴ്‌ചയാണിതെന്ന് ഉപദേഷ്‌ടാവ് യൂറി ഉഷാക്കോവ് പറഞ്ഞു. പ്രദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും പുടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

