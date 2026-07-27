തീഗോളങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും; ട്രംപ് പങ്കുവച്ച എഐ ചിത്രങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നു
സായുധ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും നേരിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ഭാവികാല പ്രതിരോധ ദൃശ്യങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ താരതമ്യങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രതീകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ.
By ANI
Published : July 27, 2026 at 8:26 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ സൈനിക മേധാവിത്വം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാനെതിരെയുള്ള ശക്തിപ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും, 2028-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനുമായി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു കൂട്ടം ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ രീതിയില് ഇത് ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
സായുധ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും നേരിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ഭാവികാല പ്രതിരോധ ദൃശ്യങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ താരതമ്യങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രതീകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ.
ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ
ആദ്യത്തെ കൂട്ടം ചിത്രങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ, കടൽ പട്രോളിംഗ്, നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടികൾ എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
"ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്"
ഈ ചിത്രത്തിൽ, പടുകൂറ്റനായ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ചക്രവാളത്തിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലായി "U.S.A." എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കൻ സ്റ്റെൽത്ത് യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ താഴെ "ഇറാൻ" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂഗർഭ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, യു.എസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കടലിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നു.
"സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ഖാർഗ്"
ഇറാൻ്റെ പ്രധാന എണ്ണക്കപ്പൽ ടെർമിനലായ ഖാർഗ് ദ്വീപിന് നേരെ നടക്കുന്ന വ്യോമാക്രമണമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. വൻ തീഗോളങ്ങൾക്കും കനത്ത പുകയ്ക്കും കത്തിയമരുന്ന എണ്ണ ടാങ്കുകൾക്കും മുകളിലൂടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നതാണ് ഇതിലുള്ളത്.
"ഇറ്റ്സ് അവർ ഓയിൽ ടാങ്കർ നൗ!"
ഒരു ഇറാനിയൻ കപ്പലിൽ ട്രംപും സായുധരായ യു.എസ് സൈനികരും നിൽക്കുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗത മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ വസ്ത്രങ്ങളായ തോബും കഫിയ്യയും ധരിച്ച പുരുഷന്മാർ കടലിലേക്ക് ചാടുന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു യു.എസ് വിമാനവാഹിനി കപ്പലുമുണ്ട്.
"നോ മോർ എഞ്ചിൻസ്"
പിൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്ന് കനത്ത കറുത്ത പുകയും തീയും ഉയർന്ന നിലയിൽ കടലിൽ ഒഴുകിനടക്കുന്ന ഒരു ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലാണിത്.
മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ ട്രംപ് ഒരു നാവിക യുദ്ധക്കപ്പൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായും യുദ്ധക്കളത്തിലെ കമാൻഡറെപ്പോലെ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതായും കാണാം. ഇതിലൊന്നിൽ അദ്ദേഹം "FAFO" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തൊപ്പി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ കാലത്തുണ്ടായ വിയറ്റ്നാം, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല യുദ്ധങ്ങളെ ട്രംപിൻ്റെ കാലത്തെ ഹ്രസ്വകാല സൈനിക നടപടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ലളിതമായ ഒരു ചാർട്ടും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിൽ നാല് മാസം മാത്രം നീണ്ടുനിന്നതും 18 മരണങ്ങൾ മാത്രം സംഭവിച്ചതുമായ ഒരു "ഇറാൻ സൈനിക പ്രതിസന്ധി"യും, കേവലം ഒരു ദിവസം മാത്രം നീണ്ടുനിന്നതുമായ ഒരു "വെനിസ്വേല യുദ്ധവും" ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ബ്രാൻഡിംഗും പ്രചാരണ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും
രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ചിത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ബ്രാൻഡിംഗ്, പ്രചാരണ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, പ്രസിഡൻഷ്യൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നത്.
"ഗിവ് ദി എനിമി നൈറ്റ്മഴേസ്"
കനത്ത മഞ്ഞും ഇരുട്ടുമുള്ള ഒരു വനത്തിലൂടെ ചോരക്കണ്ണുകളുള്ള സൈനികർക്കൊപ്പം പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് നടന്നുപോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ "ട്രംപ് 2028" എന്ന് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"കോസ്മിക് കമാൻഡർ"
ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ഒരു വലിയ മുഖചിത്രം അടങ്ങിയ ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പോസ്റ്ററാണിത്. ഇതിന് ചുറ്റും അത്യാധുനിക ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളും കാണാം.
സ്ഥാപക നേതാക്കൾക്കൊപ്പം
അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളായ ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ, തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ, അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ എന്നിവർക്കൊപ്പം "അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്" എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിൽ ട്രംപ് നിൽക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നിഴൽ വീണ ചിത്രത്തിൽ "പ്ലാൻ ട്രസ്റ്റഡ്" എന്ന വാക്കുകളാണുള്ളത്. "ട്രംപ് 2028" എന്ന ബാനറിന് കീഴിൽ തൻ്റെയും യു.എസ് സൈന്യത്തിൻ്റെയും അമേരിക്കക്കാരുടെയും നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ട്രംപ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പെൻ്റഗണിൻ്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംഭരണികളിൽ കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന്, ഇറാനെതിരെയുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൽക്കാലം പിന്മാറിയതായി 'ദി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നത്.
ഒരു വലിയ സൈനിക നീക്കം നടത്തിയാൽ അത് പാട്രിയറ്റ് വിരുദ്ധ മിസൈൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററുകളുടെ സംഭരണത്തെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്നും, ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യു.എസ് സൈന്യത്തെയും ഗൾഫ് സഖ്യകക്ഷികളെയും ശത്രുക്കളുടെ തിരിച്ചടികൾക്ക് ഇരയാക്കുമെന്നും സൈനിക മേധാവികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയ്ക്കും പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
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