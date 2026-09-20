ETV Bharat / international

എഐയുടെ പേര് മാറ്റണം, പുതിയ മൂന്ന് പേര് നിര്‍ദേശിച്ച് ട്രംപ്, വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന വാക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനോഹരവും കൃത്യവുമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ്

Trump rename AI Trump Artificial Intelligence Superior Intelligence Trump Supreme Intelligence AI
Trump, Open AI (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2026 at 7:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്‌ടണ്‍: ലോകമെമ്പാടും വൻ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പുതിയ പേര് നിർദേശിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണൾഡ് ട്രംപ്. നിലവിലെ പേര് കൃത്യതയില്ലാത്തതും അത്ര ആകർഷകവുമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ്, സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴിയാണ് ട്രംപ് പുതിയ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.

"ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന വാക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനോഹരവും കൃത്യവുമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കും," ട്രംപ് കുറിച്ചു. 'സുപ്പീരിയർ ഇൻ്റലിജൻസ്' (എസ്ഐ‌), 'എക്സ്ട്രീം ഇൻ്റലിജൻസ്' (ഇഐ), 'സുപ്രീം ഇൻ്റലിജൻസ്' (എസ്‌ഐ) എന്നീ മൂന്ന് പേരുകളാണ് ട്രംപ് ഇതിനായി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ട്രംപ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും അതിനായുള്ള വൻ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. വരും വർഷങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് ടെസ്‌ല, സ്പേസ് എക്സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക് അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിലെ 2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് വളർച്ചാ നിരക്ക് 4 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ് മസ്കിൻ്റെ പ്രവചനം.

അതേസമയം, എഐ മേഖലയിലെ വൻതോതിലുള്ള മൂലധനച്ചെലവും അതിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭവും വലിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ ഡോലറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബോണ്ട് യീൽഡിലെ വർധനവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായുള്ള ചെലവുകളും എഐ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരേക്കാൾ കൂടുതൽ, ഈ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ലാഭം തിരികെ ലഭിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യുദ്ധം ചൈനയോട്; യുഎസിൽ 'എഐ ഫോഴ്‌സും' 'എഐ സാറും' വരുന്നു

അതേസമയം, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ശക്തികളെ മറികടന്ന് അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ വമ്പൻ പദ്ധതികളുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് ഒരു 'എഐ ഫോഴ്‌സും', ഈ മേഖലയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു 'എഐ സാറും' (AI Czar) രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

തൻ്റെ ഒന്നാം ഭരണകാലത്ത് രൂപീകരിച്ച 'സ്പേസ് ഫോഴ്സ്' പോലെ വലിയ വിജയമായിരിക്കും 'എഐ ഫോഴ്സ്' എന്നും, ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രമേ എഐ സാർ പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കൂ എന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

എഐ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ ശ്രമം: ട്രംപ്
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ തടയാൻ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. മുൻപ് ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അവർ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. "റഷ്യ, ഉക്രെയ്ൻ തട്ടിപ്പുകളും ആഗോളതാപന വിവാദങ്ങളും പോലെ എഐയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കവും രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ എന്ന നിലയിൽ ഇതിന് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല," ട്രംപ് കുറിച്ചു. എഐ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ക്രിമിനൽ, സിവിൽ നിയമസംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജിഡിപിയുടെ 25 ശതമാനം; അടുത്ത വ്യാവസായിക വിപ്ലവം
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ അടുത്ത വ്യാവസായിക വിപ്ലവമോ ഇൻ്റനെറ്റോ പോലെയായിരിക്കുമെന്നും, ഭാവിയിൽ ഇത് അമേരിക്കൻ ജിഡിപിയുടെ 25 ശതമാനത്തോളം സംഭാവന ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണെന്നും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ടെസ്‌ല, സ്‌പേസ് എക്‌സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്‌കും ട്രംപിൻ്റെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ എഐ മൂലം അമേരിക്കയുടെ ജിഡിപി വളർച്ചാനിരക്ക് നിലവിലെ 2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4 ശതമാനമായി ഇരട്ടിക്കുമെന്നാണ് മസ്‌കിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

Also Read: യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മുന്‍കൂര്‍ വോട്ടിങ്ങിന് തുടക്കം, ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയാകുമോ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷവും പ്രതികാര നികുതി തീരുവകളും

TAGGED:

TRUMP RENAME AI
TRUMP ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SUPERIOR INTELLIGENCE TRUMP
SUPREME INTELLIGENCE AI
TRUMP AI POLL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.