'വെനസ്വേല വ്യോമാതിര്ത്തി ഉടന് തുറക്കും, വാണിജ്യം പുനരാരംഭിക്കാം': ട്രംപ്
അമേരിക്കന് പൗരന്മാര്ക്ക് ഇനി വളരെ വേഗത്തില് വെനസ്വേലയിലേക്ക് പോകാനാകുമെന്നും ട്രംപ്.
Published : January 30, 2026 at 10:24 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: വെനസ്വേല- യുഎസ് സംഘര്ഷത്തില് മഞ്ഞുരുക്കം. വ്യോമാതിര്ത്തി ഉടന് തുറക്കുമെന്ന് വെനസ്വേലയിലെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഡെല്സി റോഡ്രിഗസ്. ഇക്കാര്യം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചൂവെന്നും റോഡ്രിഗസ്. അതേസമയം വ്യോമാതിര്ത്തി ഇന്ന് തന്നെ തുറക്കാന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോൺ ഡഫിക്കും യുഎസ് സൈനിക നേതാക്കൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
'അമേരിക്കന് പൗരന്മാര്ക്ക് ഇനി വളരെ വേഗത്തില് വെനസ്വേലയിലേക്ക് പോകാനാകും. വെനസ്വേലയില് അവര് സുരക്ഷിതരായിരിക്കും അവര്ക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരില്ലെന്നും' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം വെനസ്വേലയിലേക്കുള്ള യാത്ര സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അമേരിക്കക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് തുടർന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഒരു വിമാനമെങ്കിലും ഉടന് ഇരു രാജ്യങ്ങള്ക്കുമിടയില് സര്വീസ് നടത്തുമെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.
'വെനസ്വേലയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് 30 വര്ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കയുടെ ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫിസർ നാറ്റ് പീപ്പർ' പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. 'ആ ബന്ധം നിലനിര്ത്താന് തയ്യാറാണെന്നും വെനസ്വേലയിലേക്കുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായാല് ഇനി രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബിസിനസുകള്ക്ക് ഗുണകരമാകും. മാത്രമല്ല പുതിയ വാണിജ്യ അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നും' നാറ്റ് പീറ്റര് പറഞ്ഞു.
വ്യോമാതിര്ത്തി തുറക്കുന്നതോടൊപ്പം സംഘര്ഷത്തിനിടെ വെനസ്വേല കാരക്കാസില് അടച്ച് പൂട്ടിയ യുഎസ് എംബസി വീണ്ടും തുറക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു.
ജനുവരിയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് കാരക്കസിലെ വസതിയില് നിന്നും വെനസ്വേല പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും അമേരിക്കന് സൈന്യം ബന്ദികളാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. പിന്നാലെ ന്യൂയോര്ക്കിലെത്തിച്ച് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അനധികൃത കുടിയേറ്റം, ലഹരിക്കടത്ത്, തീവ്രവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങള് നിരത്തിയായിരുന്നു ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടി.
കൊക്കെയ്ന് കടത്തിന്റെ പ്രധാന ഇടത്താവളമാണ് വെനസ്വേലയെന്നും അവിടെയുള്ള ക്രിമിനല് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്ന് മഡുറോയുടെ മേല്നോട്ടത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. എന്നാല് സംഘര്ഷത്തിനും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനും ഇതാണോ പ്രധാന കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാല് അല്ലെന്ന് വേണം പറയാന്.
കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് വെനസ്വേല. 303.22 ബില്യണ് ബാരലാണ് വെനസ്വേലയുടെ ക്രൂഡ് ഓയില് ശേഖരം. ഈ എണ്ണ സമ്പത്താണ് യുഎസ് ലക്ഷ്യം. മഡുറോയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനം അതിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടുന്നതാണ്. എന്നാലിപ്പോള് ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് വ്യോമയാന സര്വീസ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നടപടി.
