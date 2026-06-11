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വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി; ഇറാന് നേരെ ഇന്ന് രാത്രി അതിശക്തമായ ആക്രമണമെന്ന് ട്രംപ്, എണ്ണക്കയറ്റുമതി കേന്ദ്രം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ഭീഷണി

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയുള്ള ആക്രമണ-പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി തന്നെ ഇറാന് നേരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Donald Trump Iran USA WAR
Donald Trump (ANI)
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By ANI

Published : June 11, 2026 at 8:17 PM IST

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വാഷിങ്ടണ്‍: യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇറാന് നേരെ വീണ്ടും അതിശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ഇന്നു രാത്രി ഇറാനു മേല്‍ അതിശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം നടക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ ഭീഷണി.

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയുള്ള ആക്രമണ-പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി തന്നെ ഇറാന് നേരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാന്‍റെ പ്രധാന എണ്ണക്കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപിന്‍റെയും മറ്റ് എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും, ടെഹ്‌റാന്‍റെ എണ്ണ-വാതക വിപണി പൂർണ്ണമായും യുഎസ് അധീനതയിലാക്കുമെന്നും ട്രംപ് തന്‍റെ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. വെനിസ്വേലയിലെ എണ്ണ വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ അമേരിക്ക കൈവരിച്ച നിയന്ത്രണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്‌തുവെന്നും അതിനോടാണ് ഇറാന്റെ സാഹചര്യത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രാഥമിക സമാധാന കരാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ ശക്തമായതായി ഇറാനിയൻ വൃത്തങ്ങളും പാശ്ചാത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ആഴ്ചയിലുണ്ടായ കടുത്ത ശത്രുതയും ആക്രമണങ്ങളും മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിന് വേഗത്തിലൊരു അറുതിയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഇറാന്‍റെ നാവികസേന, വ്യോമസേന, റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യോമപ്രതിരോധ ശേഷി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആക്രമണ-പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ അവകാശവാദം.

പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന ഇറാന് നേരെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി യുഎസ് ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. സമാധാന കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ ഇറാൻ വരുത്തുന്ന കാലതാമസമാണ് ട്രംപിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. തങ്ങളുമായി കരാറിലെത്താൻ ഇറാൻ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം ഇനിയും ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ബുധനാഴ്ച ഓവൽ ഓഫീസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്, ഇറാന് മേൽ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വാദിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാന്‍റെ സൈനിക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യോമപ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെന്റകോം) സ്വയംപ്രതിരോധ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. യുഎസ് നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും സംയുക്തമായാണ് ഈ കൃത്യതയാർന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്. മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കും അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും നേരെ ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണികൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് സെന്റകോം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ രാത്രി മുഴുവൻ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടും, സമാധാന ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലെ കടുത്ത സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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