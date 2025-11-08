ETV Bharat / international

"വെള്ളക്കാരോട് മോശം പെരുമാറ്റം", ദക്ഷിണാഫ്രക്കയിലെ ജി20 ഉച്ചകോടി അമേരിക്ക ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് യുഎസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് തള്ളിയാണ് ട്രംപ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്.

Donald Trump (AFP)
By PTI

Published : November 8, 2025 at 9:43 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ജി20 ഉച്ചകോടി അമേരിക്ക ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദക്ഷണാഫ്രിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരായ കർഷകരോട് വിവേചനപരമായ മോശം പെരുമാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഉച്ചകോടി ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിയാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ താൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് യുഎസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് തള്ളിയാണ് ട്രംപ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്.

"ജി20 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്നത് തികച്ചും അപമാനകരമാണ്. ആഫ്രിക്കക്കാരെ (ഡച്ച് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പിൻഗാമികളും ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പിൻഗാമികളും) കൊല്ലുകയും കശാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഭൂമിയും കൃഷിയിടങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധമായി കണ്ടുകെട്ടപ്പെടുന്നു. ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ തുടരുന്നിടത്തോളം ഒരു യുഎസ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പങ്കെടുക്കില്ല. 2026 ലെ ജി20 ഫ്ലോറിഡയിലെ മിയാമിയിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

"രാജ്യത്തെ വെള്ളക്കാരായ കർഷകരോടുള്ള മോശം പെരുമാറ്റം" ആണ് ബഹിഷ്‌കരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് തൻ്റെ പുതിയ പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ന്യൂനപക്ഷമായ വെള്ളക്കാരായ ആഫ്രിക്കൻ കർഷകരെ പീഡിപ്പിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ജി20യിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ട്രംപ് നിർദേശിച്ചു. 2026 ൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ മിയാമിയിൽ അടുത്ത ജി 20 ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു.

പ്രതികരിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സര്‍ക്കാര്‍

വർണവിവേചന സമ്പ്രദായം അവസാനിച്ച് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി, രാജ്യത്തെ വെള്ളക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം കറുത്ത വംശജരേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണെന്നതിനാൽ, വിവേചന ആരോപണങ്ങളിൽ തങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കക്കാർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വിവേചനവും പീഡനവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ "പൂർണമായും തെറ്റാണ്" എന്ന് ട്രംപിനോട് പറഞ്ഞതായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സിറിൽ റാമഫോസ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഉച്ചകോടി

2025 നവംബർ 22 മുതൽ 23 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ ഇരുപതാമത്തെ യോഗമായിരിക്കും ജി20 ജോഹന്നാസ്ബർഗ് ഉച്ചകോടി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിലും ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജി20 ഉച്ചകോടിയാണിത്.

