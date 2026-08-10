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'ഇറാനിലേക്ക് പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളുണ്ടാകില്ല, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നീരിക്ഷിക്കുന്നു': ട്രംപ്

ഇറാന്‍-യുഎസ്‌ ചര്‍ച്ചയെ കുറിച്ച് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇറാനുമായി അര്‍ധ ചര്‍ച്ചകള്‍ മാത്രമാണുണ്ടായത്. ഇറാനിലേക്ക് സൈനിക ആക്രമണം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും നടക്കാന്‍ പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക യുദ്ധമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.

US IRAN WAR DONALD TRUMP US TOLD NOT MILITARY ATTACK TO IRAN
Donald trump. (ANI)
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By ANI

Published : August 10, 2026 at 7:26 AM IST

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വാഷിങ്‌ടണ്‍: ഹോര്‍മുസ്‌ കടലിടുക്കിനെ ചൊല്ലിയുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി യുഎസ്‌ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇറാനിലേക്ക് പുതിയ സൈനിക ആക്രമണം നടത്താന്‍ തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇറാനുമായി അര്‍ധ ചര്‍ച്ചകള്‍ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ഇറാന്‍റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. 'അവരുമായി ഞങ്ങൾ പകുതി ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇറാന്‍റെ വലിയ പണപ്പെരുപ്പവും അവർക്ക് പണമില്ലാത്ത വസ്‌തുതയും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ സാമ്പത്തികമായി വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണെന്നും 'ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സൈനികര്‍ക്ക് പോലും നല്‍കാന്‍ പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നിലവില്‍ യുഎസ്‌ നാവിക ഉപരോധം ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണവില ബാരലിന് 75 ഡോളറിൽ അല്‌പം കൂടുതലായത് അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കളിൽ സംഘർഷത്തിന്‍റെ ആഘാതം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യും. ഇത് ഒരു ചതുരംഗക്കളം പോലെയാണ്," ഇറാനുമായുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യം വിവരിച്ച് കൊണ്ട് വിദേശ മാധ്യമങ്ങളോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഹോര്‍മുസ്‌ കടലിടുക്ക് സംബന്ധിച്ച് യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടായ ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം. യുഎസ് നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിക്കുക, ഇറാന് സമീപം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സേനയെ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ടെഹ്‌റാൻ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇറാന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാനാകാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അമേരിക്കയുമായി ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കില്ല

ഇറാനും യുഎസും തമ്മില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ച വിഫലമായതോടെ ഇനി യുഎസുമായൊരു ചര്‍ച്ചക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇറാന്‍. അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ട് ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കില്ലെന്നും ഹോര്‍മുസില്‍ ഡീല്‍ ഒമാനുമായി നേരിട്ടാണെന്നും ഇറാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാനുമായി ഇനി സൈനിക ആക്രമണം നടത്താനില്ലെന്നും പകരം സാമ്പത്തിക യുദ്ധം നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ഇറാന്‍ സാമ്പത്തികമായി തകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. വിലക്കയറ്റവും രാജ്യത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. ഇറാന്‍ കറന്‍സിയായ റായല്‍ വെറും പാഴ്‌ക്കടലാസായെന്നും ട്രംപ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും യുഎസ്‌ ആയുധ ശേഖരം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണെന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആയുധ ഉത്‌പാദനം അടിയന്തരമായി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഡെലിവറി വേഗത്തിലാക്കാനും യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് കരാറുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വാഷിങ്‌ടണില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ടെഹ്‌റാൻ നിലവിൽ വാഷിങ്‌ടണുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നും ഇടനിലക്കാർ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. ചർച്ചകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം സൃഷ്‌ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

US IRAN WAR
DONALD TRUMP
US TOLD NOT MILITARY ATTACK TO IRAN
US IRAN CONFLICT UPDATES

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