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ലെബനനിൽ നിന്ന് ഹിസ്ബുല്ലയെ പുറത്താക്കാൻ അമേരിക്കൻ 'മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ'; ഇസ്രയേൽ പിന്മാറ്റം ആരംഭിച്ചതായി ട്രംപ്

ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ ജോസഫ് ഔണുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ ഉച്ചകോടിയിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന

usa lebanon hizbullah west asia crisis
ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് (AP)
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By ANI

Published : July 22, 2026 at 6:56 AM IST

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വാഷിങ്‌ടൺ/ബെയ്‌റൂട്ട്: ലെബനനിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ-സൈനിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ നിർണായക നീക്കവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ലെബനൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സായുധ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുല്ലയെ ഘട്ടമായി പുറത്താക്കുന്നതിന് യു.എസിന് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ 'പ്ലാൻ' ഉണ്ടെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ ജോസഫ് ഔണുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ ഉച്ചകോടിയിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന.

ഹിസ്‌ബുല്ല കാരണം ദീർഘകാലമായി ലെബനൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുകയും തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. “ഇനി മുതൽ ലെബനന് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണനയും ബഹുമാനവും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരികെ ലഭിക്കും,” ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ സാക്ഷിനിർത്തി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ഹിസ്ബുല്ലയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം, ലെബനൻ സൈന്യത്തെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കും. ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഹിസ്ബുള്ളയുമായി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്താനും മടിയില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. “ഞാൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. പ്രസിഡൻ്റ്‌ ജോസഫ് ഔൺ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ്ബുല്ലയുമായും ചർച്ചയ്ക്ക തയ്യാറാണ്,” ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയും ലെബനനും

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവന്ന അബ്രഹാം ഉടമ്പടി വൻ വിജയമാണെന്നും, കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുമെന്നും ട്രംപ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ലെബനന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇസ്രയേൽ സേനാപിന്മാറ്റവും പുതിയ തർക്കങ്ങളും

യു.എസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിയ 'ത്രികക്ഷി കരാർ' അനുസരിച്ച്, തെക്കൻ ലെബനനിലെ നിർണ്ണായക മേഖലകളായ ഫ്രൂൺ, സരിഫ, സൗത്താർ അൽ-ഗർബിയ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

എന്നാൽ, ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കിടയിലും അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷ സാധ്യത പുകയുകയാണ്. നബാത്തിയ ജില്ലയിലെ സൗത്താർ അൽ-ഗർബിയ പ്രദേശത്ത് ലെബനൻ സൈന്യം നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഇസ്രയേൽ സേന തങ്ങൾക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്തതായി ലെബനൻ സൈനിക കമാൻഡ് ആരോപിച്ചു.

ലെബനൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം

"സൈനിക യൂണിറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശ സേന വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത്. ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായുള്ള കരാറുകളെയും മിലിറ്ററി കോർഡിനേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ നീക്കങ്ങളെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും," ലെബനൻ സൈന്യം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം, അതിർത്തിയിലെ ഈ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കിടയിലും, ട്രംപിൻ്റെയും ജോസഫ് ഔണിൻ്റെയും കൂടിക്കാഴ്ച പശ്ചിമേഷ്യൻ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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TAGGED:

USA
LEBANON
HIZBULLAH
WEST ASIA CRISIS
TRUMP

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