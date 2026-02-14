ETV Bharat / international

'ഇറാനില്‍ ഭരണമാറ്റം അനിവാര്യം, രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധവിമാനവാഹിനി കപ്പല്‍ അയച്ചു': ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്

ഇറാന്‍- യുഎസ് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് വീണ്ടും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. മിഡില്‍ ഈസ്‌റ്റിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പല്‍ അയച്ചെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ്. ഇറാനില്‍ ഭരണമാറ്റം നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ്.

DONALD TRUMP US IRAN TALKS USS GERALD R FORD US Sent USS GERALD R FORD
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 14, 2026 at 9:42 AM IST

വാഷിങ്‌ടൺ: ഇറാന്‍ സര്‍ക്കാരിലൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചാല്‍ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇറാന് മേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി മിഡില്‍ ഈസ്‌റ്റിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പല്‍ അയച്ച് കൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇറാനെ ഏറെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് യുഎസ് നീക്കം. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി വാഷിങ്‌ടണിന്‍റെ മുഖ്യ ശത്രുവായ ടെഹ്‌റാന്‍റെ ആണവ പദ്ധതി പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കാനും യുഎസ് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെയും ഇറാനിലെ ഭരണമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിനൊപ്പം രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ യുഎസ്എസ് ജെറാൾഡ് ആർ ഫോർഡ് ഇറാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. യുഎസിൻ്റെ 38-ാം പ്രസിഡൻ്റ് ജെറാൾഡ് ഫോർഡിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ യുദ്ധക്കപ്പലിന് ഏകദേശം 60 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 75 വിമാനങ്ങൾ വരെ വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിവരം. വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെയും ഭാര്യയെയും പിടികൂടിയ യുഎസ് ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ കപ്പൽ നേരത്തെ കരീബിയൻ കടലിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറിലെത്താൻ ഇറാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രസ്‌താവനകളിലൊന്ന്. എത്രയും വേഗം ഇറാൻ കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ അടുത്തമാസം പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒമാനിൽ വച്ച് ആണവ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പുതിയ ചർച്ചക്കുള്ള തീയതികൾ ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.

ഇറാനുമായുള്ള ആണവ ചർച്ചകളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ട്രംപും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയിൽ ഇറാനുമായി ഒരു നയതന്ത്ര കരാറിലെത്താനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇറാനുമായി നിലവിൽ നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്ന നിലപാടാണ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചത്. അതേസമയം ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് മരണസംഖ്യ 7,002 ആയി ഉയർന്നുവെന്ന് അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും വർധിച്ചേക്കാമെന്നും സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പണപ്പെരുപ്പം, കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച എന്നീ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ തെരുവിലറങ്ങിയതോടെയാണ് ഇറാനിൽ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാവുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് പൊലീസ് ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. അമേരിക്കയാണ് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ ആരോപണം.

