ETV Bharat / international

'റഷ്യ യുക്രെയ്‌ന്‍ സമാധാന കരാര്‍ അടുത്തിരിക്കുന്നു': സെലന്‍സ്‌കിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ട്രംപ്

മനുഷ്യ ജീവനുകള്‍ പൊലിയുന്നത് കാണാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സമാധാനമെന്നും ട്രംപ്.

TRUMP TALKS WITH ZELENSKYY RUSSIA UKRAINE PEACE DEAL RUSSIA UKRAINE WAR DONALD TRUMP
US President Donald Trump with his Ukranian counterpart Volodymyr Zelenskyy (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 7:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടണ്‍: റഷ്യ യുക്രെയ്‌ന്‍ സമാധാന കരാര്‍ ഉടന്‍ നടപ്പിലാകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. കരാറില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടായെന്നും നിരന്തരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഫലപ്രദമായെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

യുക്രെയ്‌ന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കിയുമായുള്ള ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞായറാഴ്‌ച ഫ്ലോറിഡയിലെ മാർ-എ-ലാഗോ റിസോർട്ടിൽ വച്ച് ഇരുവരും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്.

"ഞങ്ങൾ ഒരു മികച്ച കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് പുടിനുമായി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട് നിന്ന ഫോണ്‍ കോളില്‍ ഞങ്ങള്‍ ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തു. ചര്‍ച്ചകളുടെ അവസാനം സമാധാന കരാറിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. പ്രസിഡൻ്റും ഞാനും ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമാണിത്. ആ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ചു" ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം റഷ്യ യുക്രെയ്‌ന്‍ സമാധാന കരാര്‍ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതില്‍ പ്രധാനമാണ് കിഴക്കന്‍ യുക്രെയ്‌നിലെ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശ പ്രദേശം. ഈ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരു കരാറില്‍ എത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ അധിനിവേശ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിൻ്റെ കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ പങ്കു വയ്‌ക്കാന്‍ ട്രംപ് വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍ ചർച്ചകൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ വിധി ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നമാണ്. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കരാറിനാണ് മുന്‍ തൂക്കം നല്‍കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് മാധ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടരുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അന്തിമ കരാറിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും ട്രംപ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു.

"എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്രയധികം മനുഷ്യ ജീവനുകള്‍ പൊലിയുന്നത് കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനാല്‍ ഇത് എത്രയും പെട്ടന്ന് അവസാനിക്കണം. സമാധാനം ഉണ്ടാകണം" -ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് സെലന്‍സ്‌കി

ട്രംപുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ സമാധാന കരാറിൻ്റെ സാധ്യമായ എല്ലാ വശങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തുവെന്ന് യുക്രെയന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു."യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഞങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി. സമീപ ആഴ്‌ചകളില്‍ യുക്രെയ്‌നും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതിനെ ഞാന്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സമാധാന ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു" സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കപ്പുറം നിരവധി മേഖലകളില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സെലന്‍സ്‌കി വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിൻ്റെ 20 പോയിൻ്റ് സമാധാന പദ്ധതിയിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നു. യുഎസ്-യുക്രെയ്ൻ സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ ധാരണയുണ്ടായി. സൈനിക ഭാഗം പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചു. ബാക്കി പ്ലാനുകള്‍ പുരോഗതിയിലാണ്. ഭാവി നടപടികളുടെ ക്രമങ്ങളും ചര്‍ച്ചയിലാണെന്ന് സെലെൻസ്‌കി വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് തങ്ങള്‍ തയ്യാറാണെന്നും യുക്രെയ്‌ൻ ഇതിനായുള്ള പണിപ്പുരയിലാണെന്നും സെലന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞു.

സെലന്‍സ്‌കിക്ക് അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കി ട്രംപ്

ട്രംപ് തൻ്റെ മാർ-എ-ലാഗോ റിസോർട്ടിൽ സെലെൻസ്‌കിക്ക് ഒരു വലിയ അത്താഴവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. അതില്‍ യുക്രേനിയൻ സർക്കാരിൻ്റെയും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു.

യുറോപ്യന്‍ യൂണിയനുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍

യോഗത്തിനിടെ ഇരു നേതാക്കളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന കോളില്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തുവെന്ന് ഫിന്നിഷ് പ്രസിഡൻ്റ് അലക്‌സാണ്ടർ സ്റ്റബ് എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. ബ്രിട്ടൺ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, പോളണ്ട്, നോർവേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറലും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സ്റ്റബ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടായിയെന്നും അതിനെ തങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്‌തുവെന്നും യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. "ഈ പുരോഗതി ഏകീകരിക്കാൻ യൂറോപ്പ് യുക്രെയ്‌നുമായും യുഎസുമായും തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ശ്രമത്തിൻ്റെ പരമപ്രധാന ലക്ഷ്യം" -ലെയ്ൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിന്ദുക്കൾ, ലണ്ടനിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈകമ്മീഷന് മുന്നില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം

TAGGED:

TRUMP TALKS WITH ZELENSKYY
RUSSIA UKRAINE PEACE DEAL
RUSSIA UKRAINE WAR
DONALD TRUMP
TRUMP SAYS PEACE DEAL LOADING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.