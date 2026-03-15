ഇറാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, ഇനി ഹോർമുസ് തുറന്നിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം; അമേരിക്ക സഹായിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
ഹോർമുസ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് കടലിടുക്ക് തുറന്നതും സുരക്ഷിതവുമായി നിലനിർത്താൻ യുഎസുമായി ചേർന്ന് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയയ്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
Published : March 15, 2026 at 9:24 AM IST
വാഷിംങ്ടൺ: ഹോർമുസിലൂടെ ചരക്ക് ഗതാഗതം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ഈ പാത തുറന്നിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അമേരിക്കൻ സഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഹോർമുസ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്ന് പോകാൻ യുഎസുമായി ചേർന്ന് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയയ്ക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
"ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി എണ്ണ സ്വീകരിക്കുന്ന ലോക രാജ്യങ്ങൾ ആ പാത ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനായി ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും. സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും അമേരിക്ക ഇറാനെ പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്", എന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
Donald J. Trump Truth Social Post 02:58 PM EST 03.14.26 pic.twitter.com/nOKRHR85Rt— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 14, 2026
ഇറാനെ അമേരിക്ക പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും എന്നാൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുമാണ് ട്രംപ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോട് തന്റെ കുറിപ്പിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം വേഗത്തിലും, സുഗമമായും, നല്ല രീതിയിലും നടക്കുന്നതിന് അമേരിക്ക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കും. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഹോർമുസ് പാത സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കപ്പലുകൾ അയയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ, നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നതും സുരക്ഷിതവും സ്വതന്ത്രവുമാക്കാൻ കഴിയും", എന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഖാർഗ് ദ്വീപിലെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം നടത്തിയതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാൻ ഇനി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ, ഖാർഗ് ദ്വീപിലെ എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ഇനിയും തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്, ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ മെഡിറ്ററേനിയനിലേക്ക് അയച്ച ഒരു ഫ്രഞ്ച് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്ന് ഫ്രാൻസും സഖ്യകക്ഷികളും കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ദൗത്യത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം തെക്കൻ സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടൻ്റെ അക്രോട്ടിരി താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന്, മേഖലയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധക്കപ്പൽ തെക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തുറമുഖം വിട്ട് കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയനിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള്.
