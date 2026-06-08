തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ; ഇറാനെ തിരിച്ചടിക്കരുതെന്ന് ഇസ്രയേലിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ താൻ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തുന്ന യുഎസ് - ഇറാൻ ചർച്ചകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്.
By ANI
Published : June 8, 2026 at 9:07 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു കരാറും അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന് മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസിന് നൽകിയ ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം തുറന്നടിച്ചത്. നെതന്യാഹുവിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ചോയ്സുകൾ ഇല്ലെന്നും, എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും താനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും നെതന്യാഹുവല്ല കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ കരാറിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അംഗീകരിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പകരമായി തിരിച്ചടിക്കരുതെന്ന് ഈ സംഭാഷണത്തിനിടെ ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനോട് നിർദേശിച്ചതായി ആക്സിയോസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും ഒരു സമ്പൂർണ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്.
പ്രതിരോധം തീർത്ത് ഇസ്രയേൽ
ഏപ്രിൽ എട്ടിന് നടന്ന വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിന് നേരെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഇറാനിയൻ മിസൈൽ ആക്രമണമാണിത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇറാൻ ഇസ്രയേലിന് നേരെ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചത്. ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിന് നേരെ മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴക്കിയതായി ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (ഐഡിഎഫ്) വ്യക്തമാക്കി. ഐഡിഎഫ് ഈ മിസൈലുകളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭീഷണിയെ തടയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് യൂറോ ന്യൂസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
צה" ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.
מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.
הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.
יש להיכנס למרחבים…<="" p>— israeli air force (@iafsite) June 7, 2026
ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേനയും (ഐഎഎഫ്) സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമായി ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും, ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിന് മുൻപാണ് ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ഐഡിഎഫ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് പ്രാഥമിക നിർദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഐഎഎഫ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും സൈന്യം അഭ്യർഥിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറണം. പുതിയ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടതാണ്. വ്യക്തമായ നിർദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും വ്യോമസേനയുടെ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഹിസ്ബുല്ല ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ലബനൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂത്തിലെ ദാഹിയ ജില്ലയിലുള്ള ഭീകരരുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ഇസ്രയേൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഹിസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങൾ. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമായതും ഇറാൻ നേരിട്ട് ഇസ്രയേലിനെതിരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതും.
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