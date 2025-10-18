"ഞാനൊന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഇതൊക്കെ സിമ്പിള്", പാക്-അഫ്ഗാൻ സംഘര്ഷം പരിഹരിക്കാൻ എളുപ്പമെന്ന് ട്രംപ്
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം.
Published : October 18, 2025 at 5:36 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: പാകിസ്ഥാന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ തനിക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. വെടിനിര്ത്തല് ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാന് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് വിജയം ഉറപ്പെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ചത് എനിക്ക് മനസിലായി, അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ഒരു ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എനിക്കത് പരിഹരിക്കാന് എളുപ്പമാണ്," ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ചര്ച്ചയ്ക്കിടയില് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവൻ രക്ഷിച്ചതായി ട്രംപ് വീണ്ടും അവകാശപ്പെട്ടു. ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തടയാൻ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവൻ താൻ രക്ഷിച്ചുവെന്നും ഈ യുദ്ധത്തിലും താന് വിജയം കൈവരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ ഒളിത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ പുതിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി അവകാശപ്പെട്ടു. രണ്ട് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടിയതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വസീറിസ്ഥാനിലെ ഒരു സൈനിക താവളത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബോംബ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
മുമ്പ് ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള നിരവധി സൈനികരും സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നൽകിയിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ട്രംപിന് വീണ്ടും നിരാശ
എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടും സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല് സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ ട്രംപ് വീണ്ടും നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു."അമേരിക്ക മറ്റ് എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാല് ആളുകൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള മനോഭാവം രസകരമാണ്. ഞാൻ ഓരോ തവണയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അവർ മറക്കുന്നു," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. താൻ ഓരോ തവണയും ഒരു യുദ്ധം പരിഹരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തത് പരിഹരിച്ചാൽ നൊബേല് സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എന്നിരുന്നാലും, 2025 ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബൽ സമ്മാന ജേതാവായ മരിയ കൊറീന മച്ചാഡോയെ അറിയില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് നൊബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചില്ല. ഒരാൾക്ക് അത് ലഭിച്ചു. അവര് വളരെ നല്ല സ്ത്രീയാണ്. അവൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അവർ വളരെ ഉദാരമതിയായിരുന്നു, അതിനാൽ എനിക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് താൽപ്പര്യം," ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
