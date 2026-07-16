'സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, അവര്ക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം'; ഇറാനിലെ പാലം ആക്രമണത്തില് ട്രംപ്
ഇറാനില് സൈനിക ആക്രമണം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക. പാലങ്ങള് ആക്രമിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നല്കിയില്ലെന്നും അത് തനിക്കിഷ്ടമല്ലെന്നും ട്രംപ്.
By ANI
Published : July 16, 2026 at 7:59 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാനിലെ പാലങ്ങള് തകര്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവര്ക്ക് അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. സമയ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് തനിക്കിഷ്ടമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ടെഹ്റാന് നന്നായി പെരുമാറണം. "എനിക്ക് സമയപരിധി നൽകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ അവർക്ക് കാര്യങ്ങള് അറിയാം. അവർ നന്നായി പെരുമാറുന്നതാണ് നല്ലത്" ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പെൻസിൽവാനിയയില് പ്രതിരോധ, ഇന്നൊവേഷൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ്
അതേസമയം അതിര്ത്തിയിലെ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇറാനിയന് പവർ പ്ലാന്റുകളും പാലങ്ങളും തകര്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ടെഹ്റാന് ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴങ്ങിയില്ലെങ്കില്ലോ അല്ലെങ്കില് അവര്ക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തില് എത്താന് സാധിച്ചില്ലെങ്കില്ലോ കടുത്ത ആക്രമണത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പിന്നെ ഇറാനില് ആരും അവശേഷിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറാനിലെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും തങ്ങള് തകര്ക്കും. വരും ദിവസങ്ങളില് ഇറാനിലെ ഉള്ഭാഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് യുഎസ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനെതിരായ യുഎസ് സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ.
ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സമുദ്ര ഗതാഗതം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു. സംഘര്ഷത്തെ കുറിച്ച് മറ്റ് തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളും വരെ ആക്രമണം തുടരും. ഇറാനിലേക്ക് അമേരിക്കൻ കരസേനയെ വിന്യസിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
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ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഒരു കരാര് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിന് ടെഹ്റാന് വിസമ്മതിച്ചാല് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരും. സിവിലിയൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് യുഎസ് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് തങ്ങള് ബോധവാന്മാരാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതേസമയം യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘര്ഷം കനക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ പ്രധാന നഗരങ്ങള്ക്കും തുറമുഖങ്ങള്ക്കും പാലങ്ങള്ക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണം തുടരുകയാണ് അമേരിക്ക. തുടര്ച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും തുടരുന്ന സംഘര്ഷത്തില് 35 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല ആക്രമണത്തില് 300ഓളം പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും മന്ത്രാലയം പറയുന്നു.
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