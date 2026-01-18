ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം; നേതൃത്വത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് ട്രംപ്
ഇറാനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.
Published : January 18, 2026 at 10:55 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനി ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. "ഖമേനിയുടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം. തുടർച്ചയായി പൊതുജന അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന് പുതിയ നേതൃത്വം ആവശ്യമാണ്" എന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനിയുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്.
"ഇറാനിൽ പുതിയ നേതൃത്വത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തൽ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ പൊതുജന രോഷമാണ് പ്രകടനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. അക്രമത്തിലൂടെയും ഭയപ്പെടുത്തിയും ഭരണം നടത്തുകയാണ്" എന്ന് ട്രംപ് വിമർശിച്ചു.
800ലധികം ആളുകളെ തൂക്കിലേറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ എടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനമെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു. ഇറാൻ്റെ നിലവിലെ നേതൃത്വം അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ അടിച്ചമർത്തലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് വാദിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് ഖമേനിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നേതൃത്വം എന്നത് ബഹുമാനമാണ്. മറിച്ച് ഭയവും മരണവുമല്ല എന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേരത്തെ ട്രംപിനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച് ട്രംപും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ട്രംപ് ക്രിമിനൽ, ഇറാനിൽ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നത് അമേരിക്കയുടെ കാലാൾപ്പടയാണ് എന്നിങ്ങനെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ഉന്നയിച്ചത്. പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ കാരണം സമരക്കാരാണെന്ന് ശനിയാഴ്ച ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അലി ഖമേനി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കലാപത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും രാജ്യദ്രോഹികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സൈനികമായി ഇറാൻ പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞ കാര്യംചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഖമേനിയുടെ വിമർശനം. ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൾനാശത്തിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിനെ ക്രിമിനലായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രക്ഷോഭകരെ അമേരിക്കയുടെ കാലാൾപ്പട എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഇവർ പള്ളികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തകർത്തതായും ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ സായുധരായ കപട വിശ്വാസികളെ വധിക്കണമെന്ന് ഇറാൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയത്തുള്ള അഹമ്മദ് ഖതാമി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിലാണ് വിവാദപരമായ പ്രസ്താവന. ഇറാനിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ട്രംപിൻ്റെയും നെതന്യാഹുവിൻ്റെയും പട്ടാളമാണെന്നായിരുന്നുവെന്നും ഖതാമി വിമർശിച്ചത്.
Also Read: ''ഇറാനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിരാശ''; നയതന്ത്ര ചർച്ചകള് അനിവാര്യമെന്ന് മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ