''പുതിയ പരമോന്നത നേതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് കേള്ക്കുന്നു... ഇനി കീഴടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്''; പരിഹസിച്ച് ട്രംപ്
Published : March 15, 2026 at 9:42 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനോട് കീഴടങ്ങൽ ആവർത്തിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് കേള്ന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപിൻ്റെ പരിഹാസം. ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ താൻ തൃപ്തനല്ലെന്ന് എൻബിസി ന്യൂസിന് നൽകിയ ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി.
"പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം മൊജ്തബ ഖാമനേയി ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഖാമനേയി ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതുവരെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിനായി വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതാണ്, കീഴടങ്ങൽ" - ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
സമീപകാല സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് മൊജ്തബ ഖാമനേയി പരിക്കേറ്റിരിക്കാനും വികൃതനാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് യുദ്ധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു കാൽ മുറിച്ച് മാറ്റിയെന്നും കോമയിലാണെന്നുമടക്കം വാർത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
യുഎസ് ഇതിനകം ഇറാൻ്റെ മിക്ക മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തകർത്തുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ശേഷിക്കുന്ന ഇറാൻ സൈനിക ശേഷി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കും എന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഭീഷണി മുഴക്കി. ഇറാനിയൻ എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ യുഎസ് സൈന്യം കനത്ത ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും ദ്വീപിനെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ആഗോള എണ്ണവില ഉയരുന്നതിനെ ചെറുക്കുന്നതിനായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യവുമായി ഏകോപനം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുകെ, ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളോട് സുപ്രധാന ജലപാതയിൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വിന്യസിക്കണമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഗണ്യമായി വർധിച്ച ഇന്ധനച്ചെലവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഭ്യന്തര ആശങ്കകൾ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് "ഒട്ടും ആശങ്കയില്ല" എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറിലെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒത്തു തീർപ്പിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഭാവിയിലെ ഏതൊരു കരാറും വളരെ ദൃഢമായിരിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ ഹോർമുസിലൂടെ ചരക്ക് ഗതാഗതം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ഈ പാത തുറന്നിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അമേരിക്കൻ സഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
