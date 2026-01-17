'10 ദശലക്ഷം പേരുടെ ജീവന് താന് രക്ഷിച്ചൂവെന്ന് ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു'; ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് വീണ്ടും ട്രംപ്
ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് താനെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നോട് നന്ദി പറഞ്ഞൂവെന്നും പ്രസിഡന്റ്. നൊബേല് പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹനെന്നും ആവര്ത്തനം.
Published : January 17, 2026 at 10:05 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇതിലൂടെ 10 ദശലക്ഷം പേരുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനായി. ഇതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് തന്നെ ഫോണില് വിളിച്ച് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സതേൺ ബൊളിവാർഡിന്റെ പേര് ഡൊണാൾഡ് ജെ ട്രംപ് ബൊളിവാർഡ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വേളയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്.
'ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഞങ്ങള് എട്ട് സമാധാന കരാറുകളുണ്ടാക്കി. ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു. മിഡില് ഈസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തില് തങ്ങള്ക്കിപ്പോള് സമാധാനമുണ്ട്. രണ്ട് ആണവ രാഷ്ട്രങ്ങളായ ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതില് നിന്നും തടഞ്ഞൂവെന്ന്'ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ നിരവധി തവണ ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതാണ്. മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഇത്രയും സമാധാനം നിലനിര്ത്താന് ശ്രമിച്ച തനിക്ക് നൊബേല് സമ്മാനം നല്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പലതവണ ആവര്ത്തിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് കാരക്കസില് യുഎസ് ആക്രമണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നാലെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും തടവിലാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഈ പ്രശ്നങ്ങള് തുടരുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെനസ്വേല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോ ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വൈറ്റ് ഹൗസില് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചര്ച്ചകള്ക്ക് പിന്നാലെ തനിക്ക് ലഭിച്ച നൊബേല് പുരസ്കാരം മച്ചാഡോ അദ്ദേഹത്തിന് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് നൊബേല് പുരസ്കാരം ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് കൈമാറിയെന്ന് മച്ചാഡോ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് നൊബേല് പുരസ്കാരം കൈപ്പറ്റിയതിന് പിന്നാലെ മച്ചാഡോ തന്റെ പുരസ്കാരം സൂക്ഷിക്കാനായി എന്നെ ഏല്പ്പിച്ചൂവെന്ന് ട്രംപ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
എന്നാല് വിഷയത്തില് പ്രതികരിച്ച് നൊബേല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും രംഗത്ത് വന്നു. നൊബേല് സമ്മാനങ്ങള് മറ്റൊരാള്ക്ക് കൈമാറാന് നിയമപരമായി സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു. മെഡല് ഭൗതികമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാന് സാധിക്കും. എന്നാല് പുരസ്കാര ജേതാവ് എന്ന പദവി മറ്റാര്ക്കും നല്കാന് സാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് നിയമമെന്നും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് വെനസ്വേലിയന് പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പിടികൂടി യുഎസ് സേന അമേരിക്കയില് എത്തിച്ചിരുന്നു. മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത് കേസില് വിചാരണയ്ക്കായാണ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ അമേരിക്കയില് എത്തിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വെനസ്വേലയിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം സങ്കീര്ണമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി ഡെല്സി റോഡ്രിഗസ് ചുമതലയേറ്റു. നിലവില് റോഡ്രിഗസുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടം.
Also Read: 'എന്റെ നൊബേല് സമ്മാനം ട്രംപിന് നല്കി'; വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി കൊറിന മച്ചാഡോ