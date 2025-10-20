'200 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു, വീണത് ഏഴ് ഫൈറ്ററുകള്'; ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം നിര്ത്തിച്ചത് താനെന്ന് വീണ്ടും ട്രംപ്
വ്യാപാര സമ്മർദം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ- പാക് സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്.
വാഷിങ്ടണ്: കനത്ത തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന ഭീഷണിയിൽ ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സംഘര്ഷത്തിനിടെ ഏഴ് വിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. തീരുവ ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി യുദ്ധങ്ങള് താന് നിര്ത്തിച്ചതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
"എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു, അഞ്ചെണ്ണം തീരുവ കാരണം അവസാനിച്ചു. തീരുവ ഭീഷണി രണ്ട് ആണവ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയേയും പാകിസ്ഥാനേയും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു" ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഏപ്രിൽ 22 ന് 26 സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് എതിരായി പാകിസ്ഥാനിലേയും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്മീരിലേയും ഒമ്പത് ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തെയാണ് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചത്.
200 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന ഭീഷണി ഉൾപ്പടെയുള്ള തൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സംഘർഷത്തെ ലഘൂകരിച്ചതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ട്രംപ് ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇരു രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിൻവാങ്ങി."24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ യുദ്ധം ഒത്തു തീർപ്പിലാക്കി, വ്യാപാരത്തിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു" യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.
വ്യാപാരവും തീരുവയും സംഘർഷങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ നിർണായകമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ താൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അവകാശവാദം ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ജമ്മു കശ്മീർ ഉൾപ്പടെയുള്ള പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഏതൊരു പ്രശ്നവും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന ദീർഘകാല നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദങ്ങളെ ഇന്ത്യ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് അവകാശ വാദം ഉന്നയിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളോദിമിർ സെലൻസ്കിയുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ട്രംപ് വീണ്ടും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്.
നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിയാൽ, നയതന്ത്രവും താരിഫും ഉപയോഗിച്ച് യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ് ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യകതയും അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് നേരത്തെ ഇന്ത്യ വൈറ്റ്ഹൗസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എണ്ണയും വാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അസ്ഥിരമായ ഒരു ഊർജ്ജ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻഗണന.
