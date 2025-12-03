ഇന്ത്യ-പാക് സംഘർഷം പരിഹരിച്ചെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ്; അവസാനിപ്പിച്ച എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്കും നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കണം
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അടക്കം എട്ട് സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെന്ന അവകാശവാദവുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്. അവസാനിപ്പിച്ച യുദ്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകണമെന്നും ട്രംപ്.
Published : December 3, 2025 at 10:26 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ സംഘർഷം പരിഹരിച്ചെന്ന അവകാശവാദം ആവർത്തിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. താൻ അവസാനിപ്പിച്ചതായി പറയുന്ന എട്ട് യുദ്ധങ്ങളില് ഓരോന്നിനും സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം നൽകണമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒന്ന് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു" റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെ പരാമർശിച്ച് കൊണ്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ ഓരോ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ട്രംപിന് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ പറയും. എന്നാൽ ഞാൻ ആ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അതിന് പുരസ്കാരം ലഭിക്കില്ലെന്നും അതേസമയം അടുത്ത യുദ്ധം പരിഹരിക്കുമ്പോൾ നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും അവർ പറയും.
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ട്രംപിന് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റ് എട്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ കാര്യമോ? ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള യുദ്ധങ്ങളുടെ കാര്യമോ?.. ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കൂ.
ഓരോ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതിനും എനിക്ക് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കണം. പക്ഷേ അത്യാഗ്രഹിയാകാൻ എനിക്ക് താത്പര്യമില്ല. മറിച്ച് ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവനുകളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആശങ്ക. ഞാൻ നൊബേൽ പുരസ്കാരം അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് 2025ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവായ വെനസ്വേല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറിന മചാഡോ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന്" ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ 2025ലെ നൊബേൽ പുരസ്ക്കാരം വെനസ്വേലയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറിന മചാഡോയ്ക്ക് നിരവധി തവണ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ തന്നെ വിളിച്ച് തന്നോടുള്ള ബഹുമാനാർഥം സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുവെന്നും മരിയ പറഞ്ഞതായി ട്രംപ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം മൂന്നാം കക്ഷി ഇടപെടലിനെ കേന്ദ്രം മുമ്പെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 22നാണ് തെക്കൻ കശ്മീരിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പഹൽഗാമിൽ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്.
സംഭവത്തില് 26 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില് ഭൂരിഭാഗവും വിനോദ സഞ്ചാരികളായിരുന്നു. ഇതിന് പകരമായി പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
നാല് ദിവസത്തെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഡ്രോൺ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെയ് 10ന് സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ധാരണയിലെത്തുകയായിരുന്നു.
