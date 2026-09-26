"ഇറാനെ തീര്ക്കും", സമാധാന കരാര് തള്ളി ട്രംപ്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് ബോംബാക്രമണം, പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധ ഭീതിയില്
വരാനിരിക്കുന്ന നവംബറിലെ അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഇറാനുമേൽ അതിശക്തമായ ബോംബാക്രമണം പുനരാരംഭിക്കാൻ ട്രംപ് തൻ്റെ വിശ്വസ്തർക്ക് നിർദേശം നൽകിയെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്
By ANI
Published : September 26, 2026 at 8:47 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: പശ്ചിമേഷ്യയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി ഇറാൻ്റെ സമാധാന കരാര് തള്ളി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ്റെ ഏഴു ദിവസത്തെ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ നിർദേശം ട്രംപ് നിരസിച്ചതായി പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വരാനിരിക്കുന്ന നവംബറിലെ അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഇറാനുമേൽ അതിശക്തമായ ബോംബാക്രമണം പുനരാരംഭിക്കാൻ ട്രംപ് തൻ്റെ വിശ്വസ്തർക്ക് നിർദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞതായാണ് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയില് വീണ്ടും യുദ്ധക്കളം തീര്ക്കുമെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി.
'തുടച്ചുനീക്കും ഞാൻ'; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ ഞെട്ടിച്ച ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രസംഗം വെറും വാക്കുകളല്ലായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങൾ. ലോകരാജ്യങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഇറാനെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന പരസ്യമായ ഭീഷണിയാണ് ട്രംപ് മുഴക്കിയത്.
"എനിക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ തീരുമാനമുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇറാനെ പഴയതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ശക്തിയായി വളരാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ എത്രയും വേഗം ഞാൻ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കുക! ഇനി ഒരിക്കലും അവർക്ക് മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനും രാജ്യങ്ങളെ തകർക്കാനും ഞാൻ അവസരം നൽകില്ല." - ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ ഇറാൻ തങ്ങളുടെ കാലില് വീഴുമെന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസവും ട്രംപ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കൈ നീട്ടി ഇറാൻ; തട്ടിമാറ്റി അമേരിക്ക
മേഖലയിലെ ചോരച്ചൊരിച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി മുന്നോട്ട് വച്ച ഏഴു ദിവസത്തെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കുള്ള പ്ലാനാണ് അമേരിക്ക ഒറ്റയടിക്ക് വെട്ടിമാറ്റിയത്. ഈ വർഷം ജൂണിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രത്തിന് സമാനമായ നിർദേശമായിരുന്നു ഇത്.
ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുനൽകാമെന്നും ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും ഇറാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ അമേരിക്ക ഒന്നൊന്നായി കൊട്ടിയടയ്ക്കുകയാണെന്ന് ജർമൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അരാഗ്ചി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും യു.എസും ഇസ്രയേലും തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ ബോംബെറിഞ്ഞു"
അമേരിക്കയുടെ ഈ യുദ്ധക്കൊതിക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ, മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ ലംഘിച്ചത് അമേരിക്കയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
"ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻ്റുമായി ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതാണ്. അതിലൂന്നി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു നിയമപരമായ ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ അവർ ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യനായ പരമോന്നത നേതാവിനെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സൈനിക കമാൻഡർമാരെയും അവർ വധിച്ചു. അമേരിക്ക ചർച്ചകൾക്ക് പകരം ആദ്യം ബോംബെറിയാനാണ് നോക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്തിനും സന്നദ്ധരാണ്." - മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു.
കാത്തിരിക്കുന്നത് കനത്ത യുദ്ധസാഹചര്യമോ?
ഇറാൻ നീട്ടിയ സമാധാന കരാര് ട്രംപ് നിരസിച്ചതോടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ മണ്ണ് വീണ്ടുമൊരു വൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ്. നവംബറിലെ യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂടാറുന്നതോടെ, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ധനവിലയെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു സൈനിക നീക്കത്തിന് പശ്ചിമേഷ്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വെടിയൊച്ചകൾ നിലയ്ക്കാത്ത പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകം.
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