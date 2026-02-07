പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു; ഒബാമയ്ക്കെതിരെയുള്ള വംശീയ പോസ്റ്റുകള് വിവാദമായതോടെ പിന്വലിച്ച് ട്രംപ്
കറുത്ത വംശക്കാരായ അമേരിക്കക്കാര് രാജ്യത്തിനും അമേരിക്കന് തത്വങ്ങളായ സ്വാതന്ത്ര്യം, നീതി, സമത്വം എന്നിവയ്ക്കും നല്കിയ നല്കിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ഘോഷിച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്കകം തന്നെയാണ് ഒബാമയെയും ഭാര്യയെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന വംശീയ പോസ്റ്റുകള് ട്രംപ് തന്റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില് ഇട്ടത്.
Published : February 7, 2026 at 10:39 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കന് മുന് പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയെയും ഭാര്യയെയും വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകള് പിന്വലിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. കരിങ്കുരങ്ങുകളുടെ തലയായി ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങള് വച്ചാണ് ട്രംപ് ഇവരെ തന്റെ പോസ്റ്റില് അധിക്ഷേപിച്ചത്. പോസ്റ്റിനെതിരെ റിപ്പബ്ലിക്കനുകളും ഡെമോക്രാറ്റുകളും രംഗത്ത് എത്തിയതോടെയാണ് പോസ്റ്റ് പിന്വലിച്ചത്. എന്നാല് താന് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അത് കൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷമാപണത്തിന് തയാറല്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകര് മുതല് പ്രസിഡന്റിന്റെ പാര്ട്ടിയായ റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ലമെന്റംഗങ്ങളില് നിന്ന് വരെ ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയര്ന്നിരുന്നു. രാജ്യത്തെ കറുത്ത വംശജനായ ആദ്യ പ്രസിഡന്റിനും രാജ്യത്തെ പ്രഥമ വനിതയെയുമാണ് ഇത്തരത്തില് അപമാനിച്ചതെന്നും എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പോസ്റ്റിനെതിരെ നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രക്ഷോഭമാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിന് ലെവിറ്റ് പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് പോസ്റ്റ് പിന്വലിച്ചത്. ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസില് നിന്ന് വിശദീകരണമുണ്ടായി.
2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നില് നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തതാണെന്ന ട്രംപിന്റെ ആരോപണങ്ങളുമാായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ഒബാമയെയും ഭാര്യയെയും മറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളെയും അപമാനിക്കുന്നത്. 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സംവിധാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നതായി കണ്ടെത്താന് കോടതിക്കോ ട്രംപിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഭരണകാലത്തെ അറ്റോര്ണി ജനറലിനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ട്രംപ് പലപ്പോഴും ഒബാമയെ വംശീയമായി കടന്നാക്രമിക്കാറുണ്ട്. ഒബാമ അമേരിക്കക്കാരനല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു എന്നും ട്രംപിന്റെ ആരോപണം.
ബ്ലാക്ക് ഹിസ്റ്ററി മാസാചരണത്തിന്റെ ആദ്യ വാരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തില് ഒരു അധിക്ഷേപ പോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതും കറുത്ത വര്ഗക്കാര് അമേരിക്കയ്ക്ക് നല്കിയ സംഭാവനകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്രംപ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയും. എന്നാല് സംഭവത്തില് ഒബാമ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നായിരുന്നു ഒബാമയുടെ വക്താവ് അറിയിച്ചത്.
ഇത് കേവലം ഒരു മീം
2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ഒബാമ ദമ്പതികളുടെ മുഖം കുരങ്ങുകളുടെ ശരീരത്തിൽ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. ഈ ദൃശ്യം വരുമ്പോൾ 'ദി ലയൺ സ്ലീപ്സ് ടുനൈറ്റ്' എന്ന പാട്ടിന്റെ തുടക്കം പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വെറുമൊരു ഇന്റർനെറ്റ് മീം മാത്രമാണെന്നും ട്രംപിനെ കാട്ടിലെ രാജാവായും ഡെമോക്രാറ്റുകളെ ലയൺ കിംഗിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായും ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നുമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതില് വെള്ളക്കാരനായ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ജോ ബൈഡന് ഒരു പഴം തിന്നുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രതിഷേധം വെറും വ്യാജ രോഷം ആണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസം ഇതിനെ അങ്ങേയറ്റം അറപ്പുളവാക്കുന്ന പെരുമാറ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. എല്ലാ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും ഇതിനെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹക്കീം ജെഫ്രീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപും ബരാക് ഒബാമ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള എഐ വീഡിയോകളും മറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളെ പരിഹസിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പുതിയ വീഡിയോ വംശീയതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തൽ.
അപലപിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്
ട്രംപും വൈറ്റ്ഹൗസും തുടര്ച്ചയായി മീമുകളും നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ട്രംപും കൂട്ടരും ഇതെല്ലാം ഹാസ്യത്തിന്റെ വകുപ്പിലാണ് പെടുത്താറുള്ളത്. എന്നാല് ഇക്കുറി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലും നിന്ന് ഈ സംഭവം അപലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയര്ന്നെങ്കിലും ഇതിന് മാത്രം നടപടിയായിട്ടില്ല.
ന്യൂയോര്ക്ക് നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള കറുത്ത വംശജര് താമസിക്കുന്ന ഹാര്ലെമിലെ കറുത്ത ചരിത്ര മാസാചരണ വേളയിലാണ് ഇത്. ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് ജാക്ലിന് മങ്ക് എന്ന കച്ചവടക്കാരന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇയാള് നമ്മുടെ നാടിനെ നയിക്കുന്നയാളാണ് എന്നതില് വിഷമം ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഈ മാസം തന്നെയാണ് ഇതെന്നതും ഭീകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകന് മാര്ട്ടിന് ലൂഥര് കിങ് ജൂനിയറുടെ മകള് റവ. ബെര്ണീസ് കിങ് പിതാവിന്റെ വാക്കുകള് ഉദ്ധരിച്ചാണ് അറ്റ്ലാന്റയില് ഈ സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. അതേ താന് കറുത്തവനാണ്. ഇതില് താന് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞാന് കറുത്തവളാണ് സുന്ദരിയും. അവര് പറഞ്ഞു. മുന് പ്രഥമ വനിതയും മുന് പ്രസിഡന്റും കുരങ്ങുകളല്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
യുഎസ് സെനറ്റിലെ ഏക കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ, സൗത്ത് കരോലിനയിൽ നിന്നുള്ള ടിം സ്കോട്ട്, ട്രംപ് പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. “ഈ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വംശീയമായ കാര്യമാണ് ഇത്,” സെനറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുടെ ഇടക്കാല പ്രചാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായ സ്കോട്ട് പറഞ്ഞു.
മിസിസിപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ, വെള്ളക്കാരനായ വിക്കർ ഈ പോസ്റ്റിനെ “തികച്ചും അസ്വീകാര്യമാണ്” എന്ന് വിളിക്കുകയും പ്രസിഡന്റ് ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നയാളാണ് ഇദ്ദേഹം.
ഈ നവംബറിൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നേരിടുന്ന ചില റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മുൻ ട്രംപ് വിവാദങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റുമായുള്ള പരസ്യമായ തർക്കമോ ഭാവിയിലെ പ്രചാരണത്തിൽ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നോ ഭയന്ന് നിശബ്ദത പാലിച്ച, സഹപ്രവര്ത്തകരായ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരിൽ പിടിമുറുക്കിയ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അസാധാരണമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.
എൻഎഎസിപി പ്രസിഡന്റ് ഡെറിക് ജോൺസൺ വീഡിയോയെ “അങ്ങേയറ്റം നിന്ദ്യമായത്” എന്ന് വിളിക്കുകയും ട്രംപിന്റെ വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ ആശങ്കകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്തു, രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ കേസ് ഫയലുകളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ട്രംപ് എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ജോൺസൺ വാദിച്ചു.
“എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ ആരില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ബരാക് ഒബാമ,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ആരാണ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ബരാക് ഒബാമ.”
വംശീയതയുടെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രം
യുഎസിൽ ശക്തരായ വെള്ളക്കാർ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരെ കുരങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളുമായി തെറ്റായ, വംശീയ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാംസ്കാരിക വംശീയതയിലും കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരുടെ അടിമത്തത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കപട-ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും പിന്നീട് സ്വതന്ത്രരായ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരെ വെള്ളക്കാർക്ക് അപരിഷ്കൃത ഭീഷണികളായി മനുഷ്യത്വരഹിതമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലും ഈ രീതി നിലവിലുണ്ട്.
സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ രചയിതാവായ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ “നോട്ട്സ് ഓൺ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വിർജീനിയ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരായ സ്ത്രീകളാണ് ഒറാങ്ങ് ഉട്ടാനുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലൈംഗിക പങ്കാളികൾ എന്ന് എഴുതി.
1950-കളിലെ സ്കൂൾ വർണ്ണവിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ് ഡ്വൈറ്റ് ഐസൻഹോവർ, വെള്ളക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പെൺമക്കൾ "വലിയ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ"ക്കൊപ്പം ക്ലാസ് മുറികളിൽ കഴിയുന്നതിൽ ന്യായമായും ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രസിഡന്റും എന്ന നിലയിൽ ഒബാമയെ ടി-ഷർട്ടുകളിലും മറ്റും വിവിധ വര്ഗങ്ങളിലുള്ള കുരങ്ങൻ ആയി ചിത്രീകരിച്ചു.
2024-ലെ തന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ, കുടിയേറ്റക്കാർ "നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ വിഷം കലർത്തുന്നു" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു, നാസി ജർമ്മനിയിൽ ജൂതന്മാരെ മനുഷ്യത്വരഹിതമാക്കാൻ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ഉപയോഗിച്ചതിന് സമാനമായ ഭാഷ.
തന്റെ ആദ്യ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഭരണകാലത്ത്, ഭൂരിപക്ഷം കറുത്തവരും വികസ്വരവുമായ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ട്രംപ് "ഷിറ്റ്ഹോൾ രാജ്യങ്ങൾ" എന്ന് വിളിച്ചു. ആദ്യം അത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു, പക്ഷേ 2025 ഡിസംബറിൽ താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതായി സമ്മതിച്ചു.
ഒബാമ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ, ഹവായിയിൽ ജനിച്ച 44-ാമത് പ്രസിഡന്റ് കെനിയയിൽ ജനിച്ചുവെന്നും ഭരണഘടനാപരമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നുമുള്ള തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ ട്രംപ് ഉന്നയിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതികർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രിയങ്കരനാക്കാൻ സഹായിച്ച അഭിമുഖങ്ങളിൽ, പ്രസിഡന്റാകാൻ ആവശ്യമായ "സ്വാഭാവികമായി ജനിച്ച പൗരൻ" ഒബാമയാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഒബാമ ഒടുവിൽ ജനന രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടു, റിപ്പബ്ലിക്കൻ നോമിനേഷൻ നേടിയ ശേഷം 2016 ലെ പ്രചാരണ വേളയിൽ ട്രംപ് ഒബാമ ഹവായിയിൽ ജനിച്ചുവെന്ന് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ, തന്റെ ഡെമോക്രാറ്റിക് എതിരാളിയായ ഹിലരി ക്ലിന്റൺ ജനന സംബന്ധമായ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം തെറ്റായി പറഞ്ഞു.