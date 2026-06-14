ജൂൺ 17-ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ആ കൂടിക്കാഴ്ച, മോദിയെ കാണാൻ ട്രംപ് എത്തുന്നു
വ്യാപാരം, ഊർജ്ജ സഹകരണം, എച്ച്1 ബി വിസാ നയങ്ങൾ, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവ ഇരുവർക്കുമിടയിൽ ചർച്ചയായേക്കും
Published : June 14, 2026 at 9:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ജൂൺ 17ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോള ശാക്തീകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് എന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്.
സാമ്പത്തിക വളർച്ച, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, തുടങ്ങിയ മേഘലകളിൽ ഏകോപനം
ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വ്യാപാരം, ഊർജ്ജ സഹകരണം, എച്ച്1 ബി വിസാ നയങ്ങൾ, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവ ഇരുവർക്കുമിടയിൽ ചർച്ചയായേക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതിനിധിയായ ഭരണാധികാരി വ്യക്തമാക്കിയത്.
ജൂൺ 17 ബുധനാഴ്ച, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മുതിർന്ന യു.എസ് ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ജി7 നേതാക്കളും, മറ്റ് പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും, പ്രമുഖ സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനികളുടെ മേധാവികളും പങ്കെടുക്കുന്ന വിരുന്നിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരിക്കും ഈ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച.
ഒമാൻ തീരത്തെ യു എസ് ആക്രമണത്തിനു ശേഷമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
ഒമാൻ തീരത്തുവെച്ച് യു.എസ്. ആക്രമണത്തിൽ തീപിടിച്ച ഒരു ചരക്കുകപ്പലിൽനിന്ന് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികരെ കാണാതായിരുന്നു. ഇവർ മൂന്ന് പേരും മരിച്ചതായി പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ മറ്റൊരു കപ്പലിനുനേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപം വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ യുഎസ് പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു.
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തുടരെത്തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമങ്ങളെത്തുടർന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് യുഎസ് പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. നിലവിലെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള നീണ്ട കാലത്തെ മാറിമറഞ്ഞുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം എന്നത് ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമർഹിക്കുന്നതാണ്. നിലവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയത്തെ തന്നെ തകർത്ത പഹൽഗാം ആക്രമണവും അതിൻ്റെ മറുപടിയായ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനും ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒരു ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്.
നിലവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാൻസിൽ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാൻസിലേക്കും സ്ലൊവാക്യയിലേക്കും ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സന്ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ജി 7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിവിധ ഉഭയകക്ഷി, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ ലോക നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യും.
ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഫ്രാൻസിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും, 1993 ൽ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനുശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന ആദ്യ സ്ലൊവാക്യ സന്ദർശനമാണിതെന്നും മോദി തൻ്റെ യാത്രാ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ചരിത്രപരമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് അദ്ദേഹം സ്ലൊവാക്യ സന്ദർശിച്ചതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
"അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ, ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ, ബഹുമുഖ ഇടപെടലുകൾ, ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ ഫ്രാൻസിലും സ്ലൊവാക്യയിലും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക," എന്നതായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രസ്താവന.
79 വർഷത്തെ ചരിത്ര ബന്ധവുമായി ഇന്ത്യയും യുഎസും
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് 1947ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതു മുതൽ 79 വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനെ തുടർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം ആരംഭിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ചേരിചേരാനയം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ യുഎസുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അകൽച്ചയുണ്ടായിരുന്നു.
സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റ പതനവും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണവും ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 1998-ലെ ഇന്ത്യയുടെ ആണവപരീക്ഷണം മൂലം യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കരാറുകളിലൂടെയും പ്രതിരോധ സഹകരണങ്ങളിലൂടെയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും വളരെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികളായി മാറി.നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്.
G7എന്ന ആഗോള വേദി
G7 (ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ) എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികസിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളായ കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, യുകെ, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു അനൗപചാരിക കൂട്ടായ്മയാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഫോറം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
G7-ൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
- ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക.
- അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, വിദേശനയം എന്നിവയിൽ പൊതുവായ നിലപാടുകൾ രൂപീകരിക്കുക.
- ജനാധിപത്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം, മനുഷ്യാവകാശം തുടങ്ങിയ പൊതുവായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക.
ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം
തുടർച്ചയായി ഏഴാം തവണയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ഈ ആഗോള ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അടിയന്തര വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഇന്ത്യയ്ക്കും ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ലോക നേതാക്കളുമായി ഇടപഴകാൻ ഈ വേദി അവസരം നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുശേഷം ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജി7 നേതാക്കൾ, പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ തലവന്മാർ എന്നിവരുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തും.
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