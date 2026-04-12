'അവർ മനപൂർവ്വം പിൻമാറി': ഹോർമുസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പലുകളെ തടയാൻ ഉത്തരവിട്ട് ട്രംപ്
പാക് മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ്. സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ വഴിയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
Published : April 12, 2026 at 9:01 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പുലകളെ തടയാൻ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയോട് ഉത്തരവിട്ട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പാക് മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ്.
"ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ അവർ മനപൂർവ്വം അതിൽ നിന്ന് പിൻമാറി. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും", ട്രംപ് സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ധാരണയിലെത്താതെ അവസാനിച്ചെന്നും യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആണവായുധങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ ഉറപ്പുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു വാൻസ് പറഞ്ഞത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ഇറാന് മികച്ച ഒരു ഓഫർ മുന്നോട്ട് വച്ചാണ് തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതെന്നാണ് വാൻസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇസ്രയേലുമായുള്ള ആക്രമണം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ വാഗ്ദാനം പരിഗണിക്കാൻ ഇറാന് ഇപ്പോഴും സമയം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് വാൻസ് പറഞ്ഞു. അവർ അത് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാമെന്നും വാൻസ് പറഞ്ഞു.
ഒരു ചർച്ച കൊണ്ട് മാത്രം കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് തുടക്കം മുതല് നാം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇസ്മയിൽ ബഖായി പറഞ്ഞു. നയതന്ത്രം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ. യുദ്ധസമയത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴും നയതന്ത്രജ്ഞർ അവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കണമെന്നും ഇസ്മയിൽ ബഖായി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുമോയെന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇറാൻ്റെ സൈനിക സംവിധാനത്തെ പൂർണമായി തകർത്തെന്നും ഇനി ഏതാനും മിസൈലുകൾ മാത്രമേ അവരുടെ പക്കൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണങ്ങൾക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാനും മറുപടി നൽകിയിരുന്നു.
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനും ആഗോള വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനും കാരണമായ യുദ്ധം ഏഴാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും മുഖാമുഖ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരുന്നു ചർച്ച.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഎസ് പ്രതിനിധി സംഘവും പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധി സംഘവും ആണ് ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയത്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാലും ലെബനനിൽ ഇറാനിയൻ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളാലും ഭീഷണി നേരിടുന്ന, വെടിനിർത്തൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് സംഘം പാകിസ്ഥാന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് ചർച്ച ചെയ്തത്.
