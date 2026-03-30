ഇറാൻ്റെ എണ്ണക്കലവറ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ട്രംപ്; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കടുക്കുന്നു
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 116 ഡോളറായി കുതിച്ചുയർന്നു. അമേരിക്കയുടെ 15 ഇന വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതിയോട് ഇറാൻ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു. ഹോർമുസ് വഴി കപ്പലുകൾക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകി.
Published : March 30, 2026 at 10:33 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാനെതിരെ കൂടുതൽ യുദ്ധനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ്റെ പ്രധാന എണ്ണ കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ട്രംപ് ഇതിനോടകം സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകി.
ഇറാനിൽനിന്ന് എണ്ണ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ താത്പര്യമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കത്തോടെ മേഖല കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമാകും. ഖാർഗ് ദ്വീപിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎസ് ഇതിനകം വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ സിംഹഭാഗവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്വീപ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ കരയാക്രമണം നടത്തുമെന്നും യുഎസ് സൈന്യം തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുഎസും ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അഞ്ചാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നതോടെ ആഗോള എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വിതരണം വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഇന്ധനക്ഷാമം ആഗോളതലത്തിൽ വ്യോമഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പുറമെ കാർഷിക മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ രൂക്ഷമായ വളം ക്ഷാമത്തിനും യുദ്ധം കാരണമായി. വ്യവസായ ഉത്പാദനത്തിലും വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ വിപണികളെയും യുദ്ധം സാരമായി ബാധിച്ചു. ആദ്യവ്യാപാരത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 116 ഡോളറിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 70 ഡോളറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വിലയിൽ 50 ശതമാനത്തിലധികം വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നത് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎസ് ഇറാൻ ചർച്ചകൾ
ഇറാനുമായി നേരിട്ടും പരോക്ഷമായും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി എണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്ന 20 കപ്പലുകൾക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകാൻ ഇറാൻ സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ പതാകയുള്ള 10 ടാങ്കറുകൾ വിട്ടുനൽകിയ ഇറാൻ, 20 എണ്ണം കൂടി നൽകാൻ തയാറെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരുകൂട്ടർക്കും സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ വ്യാപാര തടസങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും സജീവമാണ്.
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ അമേരിക്ക മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും എതിരാളികളെ പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും ട്രംപ് എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച 15 പോയിൻ്റ് വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതിയോട് ഇറാൻ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ മിക്ക ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയാറായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല മൊജ്തബ ഖാമേനി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ സൈനിക നേതൃത്വത്തിന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
