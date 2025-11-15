Bihar Election Results 2025

'എപ്‌സ്റ്റീൻ്റെ ഉന്നത ബന്ധം അന്വേഷിക്കണം' ഉത്തരവുമായി ട്രംപ്, അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറ്റോണി ജനറൽ

ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീന്‍റെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ട് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. പ്രസിഡന്‍റിനെതിരെയുള്ള ഇമെയില്‍ സന്ദേശം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. വിഷയത്തില്‍ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ അറ്റോണി ജനറൽ പാം ബോണ്ടി.

JEFFRY EPISTON, DONALD TRUMP (AP)
വാഷിങ്ടൺ: കുപ്രസിദ്ധ ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുണ്ടായിരുന്ന ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയുടെ അറ്റോണി ജനറൽ പാം ബോണ്ടിയോടാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ലൈംഗിക പീഡന കേസുകൾ ആരോപിച്ച് ജയിലിൽ കഴിയവേ മരിച്ച എപ്‌സ്റ്റീൻ സുഹൃത്തിനയച്ച ഇമെയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ട്രംപ് അടക്കം ഒരുപാട് ഉന്നതരുടെ പേരുകൾ ഇമെയിലിലുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇതേ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.

ഡമോക്രാറ്റുകൾ മൂലമുണ്ടായ സർക്കാർ ഷട്ട്ഡൗണിൽ നിന്നും മറ്റ് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ എപ്‌സ്റ്റീൻ തട്ടിപ്പുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. "മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാവുമായ ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ, ലാറി സമ്മേഴ്‌സ്, റീഡ് ഹോഫ്‌മാൻ, ജെപി മോർഗൻ, ചേസ്, മറ്റ് നിരവധി ആളുകളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുണ്ടായിരുന്ന ഇടപെടലും ബന്ധവും അന്വേഷിക്കാൻ എജി പാം ബോണ്ടിയോടും നീതിന്യായ വകുപ്പിനോടും എഫ്‌ബി‌ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ആവശ്യപ്പെടും. എല്ലാ അമ്പുകളും ഡെമോക്രാറ്റുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും എപ്‌സ്റ്റീനൊപ്പവും ചെലവഴിച്ചതായി രേഖകൾ കാണിക്കുന്നു,'' ട്രംപ് തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.

വാഷിങ്ടൺ ഡൗണടൗണിലെ നാഷണൽ മാളിന് മുന്നിലുള്ള ട്രംപിൻ്റെയും എപ്‌സ്റ്റീൻ്റെയും 'സൗഹൃദ പ്രതിമ' (ANI)

അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറ്റോണി ജനറൽ പമേല ബോണ്ടി

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ അറ്റോണി ജനറൽ പമേല ബോണ്ടി. ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലയിലെ ഉന്നത നിയമ വിദഗ്‌ധനായ അറ്റോർണി ജെയ് ക്ലേട്ടണോട് കേസിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പമേല ബോണ്ടി പറഞ്ഞു. "ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവനും വിശ്വസ്‌തനുമായ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് ജെയ് ക്ലേട്ടൺ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമെന്നപോലെ ഈ വിഷയത്തിലും പൊതുജനങ്ങളിലുണ്ടായ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തും. അതിനായി അടിയന്തരമായും സത്യസന്ധതയോടെയും കേസ് പിന്തുടരും" പമേല ബോണ്ടി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

വർഷങ്ങളായി പാം ബീച്ചിലും മാൻഹാട്ടനിലും ട്രംപിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളാൻ ട്രംപ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. എപ്‌സ്റ്റീനെതിരെ ഗുരുതര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആരോപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങൾ പിരിഞ്ഞിരുന്നതായും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഹൗസ് ഓവർസെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ എപ്‌സ്റ്റീൻ്റെ കത്തുകളിലും ഇമെയിലുകളിലും ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ സൂചനയുള്ളതായി ആരോപിച്ചു.

പ്രമുഖർക്കും ഉന്നത രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും വ്യവസായികൾക്കും ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ കടത്തിയെന്ന കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടയാളാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ. ജയിലിലായ എപ്‌സ്റ്റീനെ 2019 ജൂലൈ 24ന് സെല്ലിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. ഏതാനും ആഴ്‌ചകൾക്കുശേഷം ഓഗസ്‌റ്റ് 10ന് എപ്‌സ്റ്റീനെ ജയിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ആത്മഹത്യയാകാം മരണകാരണമെന്നാണ് ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്രിസൺസിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ എപ്‌സ്റ്റീൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതകൾ തുടരുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, മൈക്കിൾ ജാക്‌സൺ, നടൻ അലക് ബാൾഡ്‌വിൻ, ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് ഹാർവി വെയ്ൻ‌സ്റ്റൈൻ എന്നിവർ ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീന്‍റെ പരിചയക്കാരായ പ്രമുഖരുടെ നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ALSO READ: 'എപ്‌സ്‌റ്റീന്‍റെ പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാം'; ട്രംപിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി പുതിയ ഇമെയില്‍

