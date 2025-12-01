ETV Bharat / international

യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ സാധ്യത; യുക്രെയ്‌ൻ സമാധാന ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്രംപ്

ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമായെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

Special Envoy Steve Witkoff, left, Secretary of State Marco Rubio, center, and Jared Kushner attend a meeting with Ukrainian officials Sunday, Nov. 30, 2025, in Hallandale Beach, Fla (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
ഫ്ലോറിഡ: റഷ്യ- യുക്രെയ്‌ന്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മിയാമിയിൽ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യുക്രേനിയൻ പ്രതിനിധി സംഘവും തമ്മിൽ നടന്ന ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രതികരണം. ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമായെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

യുഎസ് പ്രതിനിധി വിറ്റ്‌കോഫ് തുടർ ചർച്ചകൾക്കായി റഷ്യയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഏകദേശം നാല് വർഷത്തെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് മുന്നോട്ട് വച്ച പദ്ധതി യുക്രെയ്‌നിൻ്റെയും റഷ്യയുടെയും അംഗീകാരത്തോടെ അന്തിമമാക്കാനാണ് ശ്രമം.

യുക്രേനിയൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി റസ്റ്റം ഉമെറോവാണ് യുക്രെയ്‌ൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. സംഘത്തില്‍ യുക്രെയ്‌ൻ സായുധ സേനയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ്രി ഹനാറ്റോവും യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഉപദേഷ്‌ടാവ് ഒലെക്‌സാണ്ടർ ബെവ്‌സും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് സെലെൻസ്‌കിയെ അറിയിച്ചതായി ഉമെറോവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. യുക്രെയ്‌ൻ്റെ പരമാധികാരവും ദേശീയ താത്‌പര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ചർച്ചകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തുറന്ന് സംസാരിച്ചതായി സെലെൻസ്‌കി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടാതെ യുഎസ് തയാറാക്കിയ സമാധാന നിർദേശത്തിന്‌ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ വന്നതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്ക സമാധാന നിർദേശം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു, മിയാമിയിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഇന്ന് പാരീസിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ പങ്കെടുക്കും.

യുക്രെയ്‌നിനായുള്ള യുഎസ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സഖ്യകക്ഷികളുടെ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ബ്രസൽസിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന നാറ്റോ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ റൂബിയോ പങ്കെടുക്കില്ല. പതിനായിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരെയും സൈനികരെയും കൊല്ലുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യുക്രേനിയൻ പൗരന്മാരെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്‌ത ക്രൂരതയാണ് റഷ്യയുടേത്.

റഷ്യൻ എണ്ണ ടെർമിനൽ ആക്രമിച്ചു

റഷ്യൻ സൈന്യം യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 11 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം കരിങ്കടലിൽ രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദി യുക്രെയ്‌ൻ ആണെന്നാണ് യുക്രെയ്‌ൻ സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്, രഹസ്യമായി റഷ്യൻ എണ്ണ കടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ടെർമിനലുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചു.

