"യുക്രെയിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് സംശയം"; പുടിനെ കാണാനിരിക്കെ മുന്‍ പ്രതികരണത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി ട്രംപ്

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയിൽ നടത്തിയ മുൻ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടാണ് യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻറ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.

Donald Trump (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 12:28 PM IST

2 Min Read
വാഷിങ്‌ടണ്‍: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ യുക്രെയിന് കഴിയുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുമോയെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രവചനാതീതമായ സ്വഭാവം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്‌തു.

'അവർ വിജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്ക് വിജയിക്കാനാകും. എന്തും സംഭവിക്കാം. യുദ്ധം വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യമാണ്' - ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയിൽ നടത്തിയ മുൻ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെയാണ് ട്രംപിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനുമായി ബുഡാപെസ്‌റ്റിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ഒരുങ്ങവെയാണ് തൻ്റെ മുന്‍ പ്രതികരണത്തില്‍ ട്രംപ് വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയം. വരും ആഴ്‌ചകളിൽ ഹംഗേറിയൻ തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ തീയതി അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

അതേസമയം ബുഡാപെസ്റ്റില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് യുക്രെയ്‌ന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ സെലന്‍സ്‌കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. നീതിയും സമാധാനവും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സെലൻസ്‌കി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് സെലൻസ്‌കി

ചര്‍ച്ചയില്‍ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനെതിര കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിനോട് സെലൻസ്‌കി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ പുടിന് മേൽ ട്രംപ് കൂടുതൽ സമ്മർദം ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. യുഎസ് ടോമഹോക്ക് മിസൈലുകൾ നല്‍കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും സെലന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തില്‍ അദ്ദേഹം ശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുക്രെയ്‌ന് ടോമാഹോക്കുകൾ നൽകാനുള്ള സാധ്യത ട്രംപ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ സെലന്‍സ്‌കിയുമായി ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ വച്ച് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞതായാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ഒരു ദിനം മുന്നെ ട്രംപ് പുടിനുമായി ടെലഫോണ്‍ സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

പുടിനുമായുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ഫോണ്‍ സംഭാഷണം

പുടിനുമായി നടത്തിയ ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ബുഡാപെസ്റ്റിലെ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്. പുടിനുമായുള്ള ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിൽ കാര്യമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടായതായി ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ സമാധാനവും റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ‌ യുദ്ധവുമാണ് ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍. അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പുടിനുമായി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്‌ചയാണ് ബുഡാപെസ്റ്റിലേത്.

