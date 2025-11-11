ETV Bharat / international

"ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം, പുതിയ വ്യാപാര കരാറുമായി മുന്നോട്ടുപോകും", താരിഫ് കുറയ്‌ക്കുമെന്ന സൂചന നല്‍കി ട്രംപ്

ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേലുള്ള തീരുവ കുറയ്‌ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചന നൽകി ട്രംപ്. ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ്‌ അംബാസഡറായി സെർജിയോ ഗോർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത ചടങ്ങിലാണ് പ്രസ്‌താവന...

US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 2:56 PM IST

വാഷിങ്ടൺ: എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയുമായി യുഎസ്‌ പുതിയൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേലുള്ള തീരുവ കുറയ്‌ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചന നൽകി. ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ്‌ അംബാസഡറായി സെർജിയോ ഗോർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത ചടങ്ങിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

"ഇന്ത്യയുമായി ഒരു പുതിയ കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ കരാർ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. എല്ലാ രാജ്യവുമായി നല്ല കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കരാറിനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല യുഎസ്‌ അംബാസഡറായി ചുമതലയേറ്റ സെർജിയോ ഈ ചർച്ചകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്", ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

സെർജിയോയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാർ എത്രത്തോളം അടുത്താണെന്നും, ഇന്ത്യയിലെ താരിഫ് കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനും ട്രംപ് മറുപടി നൽകി. ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ എണ്ണ കാരണം ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേലുള്ള താരിഫ്‌ വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ പോകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎസ്‌ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേലുള്ള താരിഫ്‌ കുറയ്‌ക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബർ 23 ന് യുഎസിലെയും ഇന്ത്യയിലേയും പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാർച്ച് മുതൽ ഇതുവരെ അഞ്ച് റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായി. ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരിയിൽ നിർദേശിക്കപ്പെട്ട ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും നിലവിലുള്ള 191 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൽ നിന്ന് 500 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി വർധിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ നല്ല രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുപോകുന്നുവെന്ന് നവംബർ 5 ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഇവ ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സമയം എടുക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമഗ്രമായ ഒരു ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പീയൂഷ് ഗോയൽ സെപ്റ്റംബറിൽ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഉന്നതതല വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സ്‌പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയും ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് നെഗോഷ്യേറ്ററുമായ രാജേഷ് അഗർവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘവും ഗോയലിനോടൊപ്പം ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു.

സെപ്റ്റംബർ പകുതിയായപ്പോൾ ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യയുടെ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് യുഎസ് വ്യാപാര പ്രതിനിധി ബ്രണ്ടൻ ലിഞ്ചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു. പരസ്‌പരം പ്രയോജനകരമായ ഒരു വ്യാപാര കരാറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിഗമനത്തിലെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനും ചർച്ചയിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

